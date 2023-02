B-M: Parella ko contro Alto Canavese

Niente da fare. Alla prova della verità contro Alto Canavese, il Volley Parella Torino viene rimbalzato e con lui le ambizioni di poter ancora sognare in grande. Nulla di grave anzi, nella norma di quelle che erano le aspettative ad inizio stagione. A dire la verità anche sopra le aspettative visto che, nonostante il risultato, i giovani parellini abbiano dimostrato per lunghi tratti di poter giocare alla pari con una delle squadre candidate alla promozione. Le ultime prestazioni avevano però lasciato pensare che si potesse già alzare l'asticella a stagione in corso. Così non è ma poco male: si continua a lavorare per crescere.

Coach Mollo schiera l'ex Carlevaris in palleggio e Riccioni opposto, Bristot e Dambrosio in banda, Piasso e Cian al centro con Fabbri libero. Alto Canavese con Milano e Avalle a comporre la diagonale regista-opposto, Romagnano e Teja ali, Pasteris e Giacobbo centrali e Armando libero.

Parte avanti Alto Canavese che incrementa gradualmente il vantaggio fino ad arrivare a +5 (13-8). A questo punto arriva la reazione del Parella che sorpassa 16-17 e continua ad allungare, portandosi a casa il set 20-25.

Nel secondo prende subito il largo Alto Canavese (8-2) e, dopo una timida risposta dei parellini (9-6) il vantaggio dei padroni di casa torna ad aumentare fino al 25-16 finale.

Combattuto invece il terzo set con continui cambi di fronte nel punteggio e nessuna delle due squadre capace mai di condurre con più di tre punti di margine. Il momento decisivo quando in un giro si passa dal 17-20 al 22-20 Alla fine la spunta Alto Canavese al fotofinish: 25-23.

Nel quarto è sempre la squadra di casa a fare la partita anche se, dopo l'iniziale fuga (8-4), il Parella rintuzza (10-10) ma poi i canavesani scappano nuovamente (20-14) e questa volta non c'è nulla da fare: i cuorgnatesi si impongono 25-21.

«Usciamo da questa partita arrabbiati per non aver portato a casa per l’ennesima volta punti dopo un ottima prestazione - commenta coach Mollo - I miglioramenti tattici e tecnici si vedono, ci manca sempre un po’ di lucidità nella gestione dei momenti decisivi. Spero che il dispiacere dopo questo risultato possa essere da stimolo per i ragazzi per fare una bellissima partita sabato prossimo contro Pvl. Ne approfitto x invitare tutti i sostenitori del Parella a venire a tifare x noi alla Manzoni sabato prossimo».

ALTO CANAVESE VOLLEY - VOLLEY PARELLA TORINO 3-1

Parziali (20-25, 25-16, 25-23, 25-21)

ALTO CANAVESE VOLLEY: Milano 3, Avalle 12, Romagnano 14, Teja 15, Pasteris 20, Giacobbo 2, Armando (L), Campobasso 2, Grosjacques. N.e: Scavetta, Marchese, Bergero, Mattiotti, Benedettelli (L). All: Fabio Matteotti.

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 2, Riccioni 11, Dambrosio 9, Bristot 18, Piasso 10, Cian 7, Fabbri (L), Brugiafreddo 3, Becchio, Sbarbori, Tadiello (L). N.e: Prato, De Lucia. All: Francesco Mollo.

NOTE: Ace 3-4, Battute sbagliate 11-10, Ricezione 68% (46%)-59% (38%), Attacco 49%-39%, Muri 10-10, Errori 25-27.