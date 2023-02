Serie C Gold: Torino Universitaria non sa più vincere

Il CUS si riversa in attacco con impeto, affonda il colpo con Marangon Conti e Bonadio, poi sul 4-11 del 2’ subisce ben tre facili contropiede. Il sorpasso canavesano è di Tampellini, da tre: 13-11 al 5’

Da lontano il CUS non ci prende, meglio in area, anche se gli errori di misura si sprecano: 16-18 al 10’.

Tap-in di Conti, tre di Pietra, il Rivarolo passa a zona, Akoua la batte con il 19-26 del 14’.

Le difese lavorano in chiusura e a rimbalzo, i ritmi sono lenti e il CUS si smarrisce in una sequela di conclusioni senza fortuna e si fa riprendere: 25-28 al 17'.

Sempre contro la difesa schierata, i biancoblu cercano il post basso, vanno a rimbalzo offensivo, segnano il 25-32 al 19’ ma tirano ancora male (molto male) da fuori.

Alla fine però sembrano venirne a capo con due jump in fotocopia di Loro in apertura di ripresa: 29-39. Conti trova un corridoio per la corsa del 30-41, però gli errori nelle finalizzazione, una costante, zavorrano il tentativo biancoblu.

L'Usac ci mette del suo, pasticcia per rientrare, Torino Universitaria si procura più rigiocate e, nonostante le scarse percentuali, raggiunge il +13 al 29' con l'ottimo Conti: 39-52.

I padroni di casa, sornioni, sono sempre lì, tornano a zona e cambiano tutto con Pucci: 49-53 al 34’.

Senza una vera ragione tattica, il CUS va in tilt e Pucci, immarcabile, lo infila due volte. Taglia-gambe la tripla del sorpasso di Castello e ancora di più quella successiva di Sartore: 59-55 al 37'.

Il Rivarolo prova a blindarsi con Pucci (61-56), Conti ci crede fino alla fine e con una giocata da 4 punti scrive il -1 a -40": 63-62. Con cinica lucidità, i padroni di casa girano palla e costruiscono i tre risolutivi del solito Pucci in diagonale: 66-62. Al CUS resta troppo poco tempo per rimediare.

USAC RIVAROLO-TORINO UNIVERSITARIA 66-62

Parziali (16-18, 27-35, 43-52)

RIVAROLO: Pucci 21, Sartore 19, Abrate 8, Boetto 7, Tampellini 6, Castello 5, Costa, Marando, Ronci J., Ferrera n.e., Ferraresi n.e., Battaglia n.e. All. Porcelli.

CUS TORINO: Conti 29, Loro 8, Porcella M. 7, Marangon 7, Pietra 5, Bonadio 3, Akoua 2, Osatwna 1, Tatsoptsa, Galliera Ricci, Celada. All. Porcella. Ass. Subbiani.