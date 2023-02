Cascina Capello, avanti tutta!

Il Cascina Capello arriva a questa gara un po’ “incerottato”, coach Piras deve lasciare a riposo Capitan Caretto e Fantino per problemi fisici; la squadra scende in campo con Ronco in palleggio, Petrosino Opposto, Zuccarello e Padula bande e Ambrosio e Pertusio al centro.

Ottima la prestazione delle chieresi nei primi due set che non danno scampo alle giovani volpianesi; i parziali finiscono con il punteggio di 25-11 e 25-9.

A metà del terzo set, il più combattuto, e con un vantaggio di 4 punti, Cascina Capello si fa raggiungere dalle avversarie. La determinazione della chieresi le porta però a riprendere le redini della partita e imporsi con un 25-21 sul Volpiano. Da segnalare l’ingresso sul terreno di gioco di Salmeri Emma, una giovane dell’under 18.

Con questa vittoria il Cascina Capello si porta al quarto posto in classifica.

Prossimo turno contro le avversarie dell’A.F volley che precedono di un solo punto la chieresi.

Il commento del coach:

«Sono contentissimo, perché pur in difficoltà ho visto finalmente la squadra esprimere il proprio potenziale non adeguandosi al gioco delle avversarie! Devo fare complimenti alle ragazze perché oggi avevamo bisogno di tutte e anche chi sta giocando meno si è fatto trovare pronto!»