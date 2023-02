Quarta vittoria consecutiva per Cuneo che chiude 3-0 con Porto Viro

Serata a tutto fuoco per Cuneo che torna a giocare in casa e mette a segno una vittoria netta contro Porto Viro. Ottima la prestazione di Pedron che, restando in clima sanremese, dirige egregiamente l’orchestra in campo. Tre punti importanti che i biancoblù mettono in cassaforte in vista del prosieguo di campionato. Domenica prossima sarà trasferta a Vibo Valentia, alle ore 19.00 in diretta su Volleyball Word TV.



Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Battocchio schiera: Garnica palleggio, Krzysiek opposto, Sperandio ed Erati al centro, Sette e Pierotti schiacciatori; Russo (L)



Partenza equilibrata, poi un buon turno alla battuta di Santangelo e diversi errori nello stesso fondamentale dei nerofucsia, porta al primo time out di coach Battocchio sul 14-11. A firmare il primo ace di serata, Capitan Iacopo Botto (19-14). Videocheck per definire il 21° punto di Cuneo a cura di Santangelo e poi secondo time out per Porto Viro. Si rientra in campo e Lanciani dentro per Sighinolfi per Cuneo, mentre Vedovotto per Pierotti e Iervolino per Sette nelle fila avversarie. Murato da Parodi l’attacco di Krzysiek ed è 25-15.

A fuoco Cuneo, con l’attacco di Parodi, l’ace di Santangelo, slash di Pedron che incendia gli spalti ed infine primo tempo di Codarin. Time out per Battocchio sul 4-1. I biancoblù salgono in difesa, due ottime palle punto di Botto su rigiocata e un palazzetto complice, il parziale è doppiato (12-6). Entra Vedovotto per Pierotti nelle fila nerofucsia. Altro time out per Porto Viro sul 16-8. Sul 18-10 entra Iervolino al posto di Krzysiek. Parodi trova il set ball sul 24-15 con un attacco in diagonale, ma Santangelo sbaglia dai nove metri e passa la palla a Sette, che mette in rete il servizio e consegna il 2-0 a Cuneo (25-16).

Vedovotto parte titolare al posto di Pierotti. Inizio equilibrato, poi Cuneo prende in mano le redini del gioco ingranando al servizio. Un paio di errori in attacco per Porto Viro e coach Battocchio chiama il time out sull’8-4. Sul 13-8 esce Vedovotto per Pierotti. Una fase di cambio palla porta Porto Viro all’esaurimento dei tempi tecnici sul 17-12. Un buon turno al servizio di capitan Garnica vede i nerofucsia portarsi a -3. Un super Pedron in tutto e per tutto. La battuta out di Pierotti vale il match ball per Cuneo, ma Pedron sbaglia dai nove metri (24-20). Entra Zorzi al servizio per Erati. Sette in diagonale trova il 21° per Porto Viro e Cuneo chiama il time out. Fuori la battuta di Zorzi ed è 25-22.

Al termine della partita Coach Giaccardi: «Sono molto contento perché è il risultato di un lavoro che stiamo portando avanti e che in queste ultime due settimane, con la pausa, abbiamo continuato ad allenare. Stiamo facendo un grande lavoro fisico e a livello tecnico stiamo davvero provando a mettere quello che ci è mancato finora. Con oggi siamo alla quarta vittoria consecutiva, non era ancora mai successo in questa stagione, quindi ce la gustiamo e da domani iniziamo a preparare la prossima».



Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo domenica 19 febbraio ore 19.00 in trasferta a Vibo Valentia.



6^ Ritorno (12/02/2023) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo - Delta Group Porto Viro 3-0

Parziali (25-15/25-16/25-22)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 6, Santangelo 11, Sighinolfi 4, Codarin 8, Botto (K) 10, Parodi 12; Bisotto (L1); Lanciani. N.e. Chiapello, Cardona, Esposito, Köpfli, Lilli (L2).

All.: Massimiliano Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 63%; Attacco: 58%; Muri 9; Ace 4.



Delta Group Porto Viro: Garnica (K) 2, Krzysiek 5, Sperandio 4, Erati 4, Sette 8, Pierotti 4; Russo (L1); Iervolino 1, Barone, Zorzi, Vedovotto 2, Lamprecht (L2). N.e. Bellei, Maccarone.

All.: Matteo Battocchio.

II All.: Marcello Mattioli.

Ricezione positiva: 35%; Attacco: 38%; Muri 3; Ace 1.



Arbitri: Matteo Selmi, Angelo Santoro.

Durata set: 23’, 24’, 26’.

Durata totale: 73’.