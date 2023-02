La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 stecca a Firenze

«Una brutta sconfitta. Non abbiamo giocato bene, per niente. Il terzo set un po’ meglio, ma in generale non abbiamo giocato bene, non abbiamo battuto bene, non abbiamo difeso… posso dire che non abbiamo fatto niente. Bravi loro perché hanno difeso veramente tanto. Serviva tanta pazienza. Hanno giocato veramente bene, noi no e si vede dal risultato».

Il commento a fine gara di capitan Grobelna ben riassume la serata no della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, uscita sconfitta con un netto 3-0 dal Palazzo Vanny dal Bisonte Firenze. Risultato ineccepibile a favore della squadra di Carlo Parisi che conquista 3 meritatissimi punti e riscrive la sua storia, conquistando per la prima volta da quando milita in A1 quattro successi di fila. Male le biancoblù, con coach Bregoli che ridisegna più volte il sestetto senza riuscire però a trovare la trovare la chiave di volta.

Senza storia i primi due set, il primo in bilico fino al 9-9, poi appannaggio delle bisontino che da 16-14 allungano e chiudono 25-16. Ancora più a senso unico la seconda frazione che vede le padrone di casa chiudere 25-14 al quarto set point.

Più combattuto il terzo set che vede Chiedi condurre 8-11 e 15-17. Subito il break di 5 punti (20-17) le chieresi tornano in parità a 21 grazie all’incisivo ingresso di Butler. Sul 24-23 Villani annulla il primo match point, quindi al secondo tentativo il Bisonte chiude con Nwakalor.

Il premio di MVP viene assegnato al libero bisontino Panetoni. Top scorer Herbots e Nwakalor con 16 e 15 punti. Nessuna giocatrice in doppia cifra per Chieri.

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0

Parziali (25-16; 25-14; 26-24)

IL BISONTE FIRENZE: Malinov 3, Sylvia Nwakalor 15, Graziani 7, Sylves 4, Herbots 16, Van Gestel 8; Panetoni (L); Guiducci, Knollema. N. e. Alhassan, Lotti, Adelusi, Kosareva, Lapini (2L). All. Parisi; 2° Cervellin.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio, Grobelna 8, Mazzaro 3, Weitzel 3, Villani 8, Rozanski 3; Spiroto (L); Morello, Cazaute 5, Storck 4, Nervini 1, Butler 4. N. e. Kone, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Carcione di Roma e Cruccolini di Perugia.

NOTE: presenti 856 spettatori. Durata set: 22′, 25′, 30′. Errori in battuta: 6-7. Ace: 1-1. Ricezione positiva: 68%-51%. Ricezione perfetta: 24%-27%. Positività in attacco: 42%-31%. Errori in attacco: 7-13. Muri vincenti: 7-6. MVP: Panetoni.