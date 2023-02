Avigliana Basket: il recap della settimana

Top Junior

Scivolone esterno per la Top Junior di Roberto Rossino che a Piscina incontra una squadra fisica, tignosa e dalle buone percentuali al tiro mettendo in scena una partita dai due volti che al fischio finale la vedrà soccombere.

La partenza è in equilibrio, il punteggio rimane basso ed i biancoverdi riescono ad approfittarne e mettere il muso avanti sino al 20'. Dalla pausa lunga, però, i padroni di casa tornano in campo trasformati e premono sull'acceleratore trovando buone percentuali anche dall'arco, recuperando il gap e portandosi in corsia di sorpasso già nel terzo parziale. «Da dimenticare l'ultima frazione di gioco, abbiamo avuto grosse amnesie difensive e tirato malissimo in attacco» ammette a fine gara il coach dei biancoverdi.

PISCINA – BASKET AVIGLIANA: 57-48

Parziali (9-12; 18-22; 35-34)

PISCINA: Aimo 11, Quaglia 2, Auditore, Di Cuonzo, Duarte, Gaina 8, Badau, Mazzella 13, Mancini 5, Perotti 12, Guelfo, Giordano 6. All. Sturiale. Ass. All. Badau.

AVIGLIANA: Baldizzone, Campodipietra, Caniglia 3, Di Carlo 2, Francone 2, Loiodice 2, Marabotto 6, Pasero, Schiafone 12, Truffa 2, Versace 12, Viotti 7. All. Rossino. Ass. All.Coletta, Milani.

Under 17

Battuta d'arresto per l'Under 17 Silver che deve cedere il passo a quella che si è rivelata essere la seconda forza del girone, il Reba di Chiadò Puli.

Partita senza storia sin dalle prime battute, Avigliana scivola sul -20 già in chiusura di primo parziale, combatte e prova a tenere testa nel secondo periodo riuscendo a limitare i danni. Gli ospiti però tornano dalla pausa lunga più agguerriti che mai e nella terza frazione di gioco danno una bella accelerata andando poi in pieno controllo nell'ultima decina.

AVIGLIANA BASKET – REBA BASKET: 52-91

Parziali (13-33; 33-56; 45-75)

AVIGLIANA: Samaritani, Quirino 2, Bertolotti 2, Chen 1, Ogliero 2, Bugnone 22, Di Marino 2, Pili 10, Briglia 2, Rosa Clot 4, Castino 5, Fantino. All. Dal Sasso.

REBA: Favazza 6, Yan 7, Segato 2, Panarace 12, Ruo Redda 15, Bruschi 6, Vanegas Gallego 8, Derick 10, Agwasim 10, Dbajeki 15. All. Chiadò Puli.

ARBITRO: Andreotti di Piossasco.

Under 15

L'Under 15 biancoverde ottiene un'altra vittoria al termine di una gara solida che ha dato belle risposte ma probabilmente ripropone alcuni vecchi interrogativi allo staff tecnico. Gli ospiti partono subito bene con un parziale di 0-8, Rizzo chiama time-out e ribalta i suoi che al ritorno in campo tengono botta e limano le distanze sino ad impattare sul finire del quarto. Dal secondo parziale i biancoverdi innestano la quinta e gli avversari non li tengono più: «Negli spogliatoi mi sono fatto sentire a metà gara, siamo rientrati in campo ed abbiamo fatto un secondo tempo quasi da manuale» commenta soddisfatto Dal Sasso a fine partita. Ottimo Bugnone al tiro e nella visione di gioco, menzione d'onore per Sforza (7 punti, 3 assist, 7 recuperate) e Lucà che si dannano l'anima su Rosa che riescono in qualche modo a limitare. «Sono contento della prestazione di tutta la squadra, davvero bravi tutti, siamo anche stati bravi a non lasciarci prendere dal nervosismo che stava aleggiando attorno a noi» conclude il coach di casa Avigliana.

BASKET VENARIA – AVIGLIANA BASKET: 55-94

Parziali (19-19; 26-40; 45-73)

VENARIA: De Nadai 1, Marchetti 8, Faruoli, Vecchies 4, Vallero 4, Taragni 2, Ripa 14, Rosa 20, Castro, Valeri, Ruzza 2, Biasion. All. Rizzo. Ass. All. De Nadai.

AVIGLIANA: Tinti 9, Lucà 1, Milano 14 (9 rimbalzi, 8 assist, 7 recuperate), Barilli, Miranda, Sforza 7, Variglia 10 (6 rimbalzi), Colpo 3, Bugnone 38, Massola 2, Iovinella 10. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis.

ARBITRO: Bertellino di Torino.

Under 13

L'Under 13 Femminile di Fabio Dal Sasso gioca a momenti alterni e quasi riesce ad impensierire le più quotate avversarie del Basket Venaria: la partenza è discreta ed il terzo periodo, soprattutto la prima metà, è davvero buono, da rivedere le restanti parti di gara, quelle che hanno permesso alle ospiti di prendere il largo ed andare verso il traguardo della vittoria finale.

Tanti i miglioramenti fatti dalle biancoverdi dall'inizio della stagione ma si intravedono ancora ampi margini di miglioramento, attendendo la seconda fase dell'annata sportiva che vedrà le piccole di casa Avigliana opposte a formazioni più alla propria portata

AVIGLIANA BASKET – BASKET VENARIA: 23-69

Parziali (6-21; 6-33; 19-46)

AVIGLIANA: Blandino 4, Bellocchio 2, Di Marino, Castagneri, Acierno, Ricci, Andreotti, Monteverde 9, Camurati 2, Rosso, Tchaptcheut 6, Bechis. All. Dal Sasso.

VENARIA: Fiore, Cugliari 13, Seumo 1, Certoma 8, Mina Capilli, Pusateri 21, De Bortoli, D'Epiro, Mondino 10, Ferrero 14, Avagliano 2. All. Bevilacqua.