D'Inverno sul Po dei 40 anni: Nazionale Italiana Under 19 sugli scudi nell'ultima giornata di gare

“Chiudiamo l’edizione numero 40 della D’Inverno sul Po con un grande sorriso sulle labbra – commenta la presidente della Società Canottieri Esperia Donatella Sarno – Oggi il top del canottaggio ha regalato il suo meglio a Torino ed a tutto il nostro movimento, confermandosi una gara che è centrale nel canottaggio di fondo nazionale e internazionale. Il mio grazie va a tutta la macchina organizzativa, instancabile da settimane, e che ha permesso lo svolgimento di questa splendida manifestazione senza intoppi. Ma soprattutto, grazie a tutti i 4.000 e più partecipanti, che hanno reso l’evento memorabile. Appuntamento al 2024, primo anno dei secondi 40 anni della D’Inverno sul Po”.

Grande soddisfazione dunque per la presidente Sarno, che ha visto svolgersi a Torino un grande spettacolo coronato da risultati importanti, come i successi della Nazionale Under 19 italiana nell’otto sia maschile che femminile, battendo in entrambi i casi le ammiraglie della Germania, campione del mondo di categoria nel primo caso e bronzo iridato di categoria nel secondo caso.

Due risultati che impreziosiscono una D’Inverno sul Po già di per sé indimenticabile, con più di 4000 atleti e quasi 1300 barche che nel weekend hanno invaso Torino dall’Italia e da molti altri paesi d’Europa e del Mondo. Soddisfatto della manifestazione anche il presidente della Federazione Italiana Canottaggio e due volte oro olimpico Giuseppe Abbagnale, che ha dichiarato: «In questi due giorni, Torino ci ha regalato uno spettacolo straordinario. Grandi e piccini, Pararowing, FISDIR e Special Olympics, tutte le categorie hanno onorato i 40 anni di una regata sempre più storica nel panorama remiero nazionale, con un record di partecipanti che celebra degnamente la storia di questa regata. Mi auguro che quanto visto in questi due giorni sul Po sia di buon auspicio per tutta la stagione dell’Italia del canottaggio, appena iniziata ma già nel vivo».

Un’ulteriore perla alla D’Inverno sul Po dei 40 anni l’ha regalata la finale dell’otto Senior femminile, vinta da un equipaggio composto da ben sei atlete olandesi olimpiche ai Giochi di Rio 2016, di cui due delle quali nell’occasione salirono sul podio, vincendo una la medaglia d’oro nel doppio Pesi Leggeri e un’altra quella d’argento nel quattro di coppia Senior. Al timone di quest’otto a Torino, la timoniera dell’otto olandese maschile vicecampione mondiale assoluto nel 2022.

Alla D’inverno sul Po assegnati anche tre trofei speciali, due dei quali alla memoria di altrettanti storici presidenti dell’Esperia come Gian Antonio Romanini, ideatore della gara nel 1984 nonché presidente federale dal 1984 al 2004, e Carlo Pacciani.

Il Trofeo “Romanini”, assegnato al vincitore della gara dell’otto Senior maschile, lo ha vinto la Canottieri Gavirate. Ad aggiudicarsi invece il Trofeo “Pacciani”, in palio nella finale dell’otto Under 19 femminile, è stata la già citata ammiraglia azzurrina, formata da atlete di Moltrasio, Aniene Roma, Pontedera, Arno Pisa, Tevere Remo, Canottieri Roma e Varese. Infine, la Coppa “#sostieniCandiolo”, messa in palio dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner della D’Inverno sul Po e assegnata all’equipaggio vincitore della gara del quattro di coppia Cadetti femminile, ovvero quest’anno la Canottieri Adria 1877.