Serie A1 ai nastri di partenza: Eurogymnica c'è!

Mancano quattro giorni all'inizio nel campionato italiano di Serie A1 che, come accade ormai da anni, avrà come unica rappresentante piemontese Eurogymnica Torino.

La tensione inizia a farsi sentire ma intanto lo scorso weekend a Saluzzo le più giovani ginnaste del Presidente Nurchi, hanno dominato la prima prova del Campionato regionale Squadra Allieve, conquistando l'oro tra le Gold 1.

Scese in pedana con il dovere di onorare il titolo italiano conquistato nella stessa categoria lo scorso anno a Sarnano, Anastasia Caranfil, Elena Ferraris, Arianna Cortese, Emma Ardito e Valentina Pelliciari hanno fornito un'ottima prestazione che ha totalizzato 88.100 punti, il punteggio più alto di tutta la giornata di gara nelle tre differenti categorie.

Il punteggio finale è derivato dalla somma dell'esercizio collettivo con le funi, che quest'anno ha preso il posto di quello al corpo libero rimasto in programma fino al 2022 ed eseguito da Cortese, Ardito, Caranfil e Ferraris: 19,000

Ferraris e Cortese sono state anche autrici di un ottimo esercizio in successione con il cerchio e le clavette: 23,150

Ferraris e poi tornata nuovamente in pedana in coppia con Pelliciari cimentandosi nell'esercizio con le due palle, molto migliorato nell'arco degli ultimi 15 giorni: 22,000.

A chiudere la rotazione, lo splendido esercizio individuale della Pelliciari che è andata a prendersi un 23,950 al nastro, mettendo fine ad ogni velleità dell'avversarie.

Insomma, una performance incoraggiante, con degli esercizi in divenire e non ancora perfettamente meccanizzati ma che già danno un'idea del potenziale.

È mancata all'appello invece la squadra delle giovanissime Gold 3, obbligate a dare forfait a causa di un malanno di stagione che ha colpito una delle componenti poche ore prima di scendere in campo. I virgulti subalpini avranno la possibilità di giocarsi le carte sia per il titolo che per l'ammissione alla fase interregionale tra tre settimane, quando si disputerà la seconda prova del Campionato Regionale.

A regalare ancora un metallo prezioso, sempre sulla pedana saluzzese, ci ha pensato Melania Criscione che tra le Junior 1 nella prima prova individuale Silver LC, si è guadagnata il bronzo grazie ad un 9,800 alla palla e a un 10,775 al cerchio: totale 20,575.