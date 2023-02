BEA Chieri - C Gold: l’over-time sorride ai Leopardi

Sabato 11 febbraio la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo al Pala Ballin di Torino, casa del Don Bosco Crocetta, per la diciottesima giornata del campionato di C Gold, la quinta del girone di ritorno.

Dopo quaranta minuti di gioco intenso e sempre in equilibrio, Giacomelli segna la tripla del pareggio e porta le squadre all’over-time. Qui i Leopardi sono più lucidi, attingono all’energia rimasta per conquistare due punti fondamentali a fine regular season. Con questo successo infatti capitan Gile e compagni agguantano la quinta piazza in classifica, in coabitazione proprio con Crocetta, e mettono sul 2-0 negli scontri diretti con i salesiani replicando alla vittoria della gara di andata (qui il racconto). Continua quindi la frenetica corsa al miglior piazzamento possibile in chiave play off in un campionato quanto mai equilibrato.

LA GARA

Coach Conti continua a dover fare a meno degli infortunati D’Arrigo e Mosca e schiera alla palla a due Molinario, Giacomelli, Scalzo, Drame e Colli. Coach Tassone risponde con Boeri, Pasqualini, Possekel, Ceccarelli e il rientrante Draghici. Da subito Leopardi si trovano a dover affrontare la zona di casa provando ad alternare le soluzioni interne e permietrali e rispondono con lo stesso schieramento per contenere i pick&roll di Crocettini. Pasqualini, Possekel e Boeri segnano un break nei primi minuti, subito contenuto da Scalzo, Molinario e Giacomelli che pareggiano a metà primo quarto (7-7).

La gara si fa equilibrata, BEA inizia la seconda frazione sotto di quattro lunghezze, ma ricuce con il gioco da tre punti di Tulumello e con la tripla di Giacomelli. La difesa chierese è brava a contenere le scelte tattiche di coach Tassone, con l’attacco torinese che si affida per lo più agli uno contro uno di Ceccarelli e Pasqualini. Stiffi da dietro l’arco porta i Leopardi in tesa prima della pausa lunga (26-27) e Colli replica per il +4, prima della controffensiva di Pasqualini e Boeri (33-32).

In una gara sempre equilibratissima, le squadre si rispondono colpo su colpo. Si arriva nell’ultima decina con Pasqualini che firma il 61-57 torinese, costringendo coach Conti al time-out. Molinario e Scalzo pareggiano a quota 61, Crocetta risponde e BEA arriva all’ultima azione sotto di 3. Il tiro dalla lunga distanza di capitan Gile si ferma sul ferro così come il tapin a rimbalzo di Molinario. La palla arriva a Giacomelli che trova il canestro da tre punti: 66 pari e over time.

I Leopardi restano lucidi anche nei cinque minuti extra, sempre equilibrati. A 16 secondi dalla fine Scalzo firma il 2/2 dalla lunetta, una buona difesa ferma l’attacco di Crocetta e Molinario mette l’ultimo dalla linea della carità: 70-73 e vittoria BEA.

IL COMMENTO

«Ci siamo meritati questa vittoria in una partita fondamentale in chiave classifica, visto lo scontro diretto – commenta coach Conti – Siamo stati fortunati in alcuni episodi chiave, ma è da inizio girone di ritorno che giochiamo contro ogni avversario punto a punto e questa volta è andata bene a noi. Ora testa alla sfida di venerdì, di nuovo in casa».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

In via eccezionale, il prossimo appuntamento in casa è per venerdì 17 febbraio. Al Pala Gialdo arriva Teens Basket Biella per un’altra gara da non perdere. Palla a due alle 21.00.

DON BOSCO CROCETTA – PLANET SMART CITY BEA CHIERI 70-73 dts

Parziali (20-16, 37-38, 55-54, 66-66)

CROCETTA: Ceccarelli 12, Cagnazzo, Draghici 5, Possekel 15, Mauri 1, Pasqualini 18, Paschetta 6, Zennato, Boeri 13, Cian, Savarino. All. Tassone.

BEA CHIERI: Bianco, Giacomelli 16, Orsi, Colli 3, Scalzo 5, Tulumello 10, Stiffi 6, Molinario 19, Gile 2, Drame 12. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.