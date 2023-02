Club76: tutti i risultati del weekend

Weekend di luci e ombre per il Club76, a cominciare dal match di ieri, che ha visto le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli in Serie A1 cedere 3-0 in trasferta a Firenze contro Il Bisonte Volley. Parallelamente, in Challenge Cup, le ragazze biancoblu hanno superato 3-1 le olandesi dello Slidrechet centrando la qualificazione alle semifinali della CEV. Il 1 marzo al Pala Gianni Asti di Torino (ex PalaRuffini) se la vedranno con la tedesche dello VfB Shul Thu?ringen.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno vinto 3-2 in casa contro Almese, prima in classifica. Dopo i primi due set impeccabili, che hanno visto le ragazze biancoblu attente in tutti i fondamentali, il terzo set viene ceduto alle avversarie, cosi? come il quarto. Determinate, hanno vinto al tie break.

In Under 16, invece, si sono giocati gli ottavi di finali territoriali, nel corso di un derby contro l'Under16 2009 Playasti. L'Under 16 Gold ha vinto 3-0 contro le compagne di squadra piu? piccole, a cui e? stato rivolto un grande in bocca al lupo per il campionato Under14, oltre che i complimenti per come e? stata condotta la partita contro avversarie piu? grandi.

In Serie D il Playasti ha perso in casa 1-3 contro Involley. Un match gestito non nel migliore dei modi dalle ragazze di coach Balzo, che non sono riuscite a dare identita? al loro gioco.

In Serie D GS Pino Volley ha vinto 3-1 contro Sangip. Dopo un primo set combattuto punto a punto e vinto e un secondo set ceduto alle avversarie, le pinesi hanno conquistato il match portando a casa tre punti importantissimi.

L'Under 14 Gold ha vinto 3-0 contro Cuneo, in una partita mai in discussione e, di fatto, a senso unico. Per quanto riguarda l'Under 13, il Club76 Playasti Gold ha vinto contro Marene 3-1 e prosegue il cammino nel girone.

TUTTI I RISULTATI



Venerdi? 10 febbraio

– 1° Divisione F. C.T. Cun. Ast. Girone A: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti 3-1

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Stella Rivoli vs GS Pino Volley 3-0

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Virtus Boves vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri

76 3-0

Sabato 11 febbraio

– Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs ISIL Volley Almese Massi 3-2

– Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs In Volley Piemonte 1-3

– Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Sangip 3-1

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone F: Club76 Playasti Gold vs Cuneo Granda Volley 3-0

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti Silver 3-2

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2010 vs Club76 Playasti 2011

2-3

Domenica 12 febbraio

– Under 16 F. C.T. Cun. Ast. Ottavi di finale 1°/16° posto: Club76 Playasti Regionale vs Club76 Playasti 2009 3-0

– Under 16 F. C.T. Torino Turno Preliminare: MTV Blu Sat Assicuratrice vs Club76 GS Pino Volley 3-0

– Under 14 F. C.T. Torino Tabellone Finale: In Volley Piemonte A vs Club76 GS Pino Volley 3-0

– Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone G : Club76 Playasti 2011 Bianca vs Volley Busca 3-0

– Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2010 vs Volley Marene 3-1

– Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone H: LPM BAM Mondovi? vs Club76 Playasti 2011 Blu

3-1

– Under 12 F. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 Cip vs Volley Monta? 3-

0

– Under 12 F. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 Cip vs ASD Santa

Margherita Alba 1-2

– Under 12 F. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: New Volley Arancio vs Club76 Playasti 2011

0-3

– Under 12 F. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: L'Alba Volley Greenhas vs Club76 Playasti

2012 Ciop 3-0

– Under 12 F. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: New Volley Asti Blu vs Club76 Playasti 2011

0-3

– Under 12 F. Cun.Ast. Sport Fashion Girone A: Club76 Playasti 2012 Ciop vs V.B.C.

Dogliani 2-1

SERIE B MASCHILE GIRONE A PERDE AL TIE BREAK CONTRO VALLI DI LANZO



I ragazzi di coach Specchia cedono 3-2 contro Pallavolo Valli di Lanzo, dopo una gara condotta con determinazione e grinta, che ha permesso loro di guadagnare un preziosissimo punto. Tanta la voglia di lottare e la resilienza dimostrata nei momenti difficili dei cinque set. Da segnalare una nuova prestazione sontuosa e in doppia cifra di Marello, che mette a segno 24 punti seguito da Del Noce con 23 e dal capitano Agosti con 18. Prossima gara contro Pallavolo Alba sabato 18 febbraio alle 20,30 a Santena.