Gators: il recap della settimana

CHIERI - VM SERVICE GATORS 62-79

Parziali 15-21,30-41 ,43-59 VM SERVICE Gators: Marengo 26, Valinotti 4, Cerutti 8, Alessio, Nicola S. 9, Nicola A. 24, Ghigo, Fissore 1, Varallo, Pistone, Perrone 2, Fantini 5. All.: Fabbri

Chieri: Virde, Bertoglio, Bergese, Barbero 15, La Fiosca, Ferrone 9, De Mita 8, Bianco, Ratto L 11, Ratto F 2, Borgiattino 5, Orsi 12. All.: Dabbene Contro il fanalino di coda Chieri, i Gators fanno valere la maggiore caratura ed esperienza vincendo nella trasferta in terra torinese: per i biancoverdi si tratta del quarto successo consecutivo, arrivato al termine di una gara comunque combattuta e che ha visto più volte i padroni di casa tentare di recuperare lo svantaggio accumulato.

Nel primo quarto, il vantaggio aumenta costantemente dopo il primo break biancoverde: con il passare del tempo, i padroni di casa provano però a recuperare il gap con alcune azioni. Ci pensa però uno scatenato Andrea Nicola a tenere il ritmo a canestro, dando il via alla sua grande serata (24 punti e 6 tiri da 3).

Nel secondo quarto la musica non cambia, con i Gators che si appoggiano a Nico Marengo mentre coach Fabbri fa scendere in campo quasi tutti i giocatori arrivando fino al +15: poi nella seconda parte del parziale, un primo blackout inceppa l’attacco saviglianese che incappa anche in alcuni errori in difesa, consentendo a Chieri di avvicinarsi fino al -8.

Nell’intervallo lungo coach Fabbri riordina le idee, ma per diversi minuti nessuna delle due squadre riesce a trovare il canestro. Ci pensa ancora Andrea Nicola a sbloccare i suoi portando il vantaggio ospite fino al +20.

Un secondo blackout però, fa nuovamente avvicinare i chieresi che ci credono ancora e tentano di ridurre il gap. Con buone azioni i Gators rimangono sulla doppia cifra di vantaggio affidandosi ancora ai fratelli Nicola.

Nell’ultimo parziale, il lungo Marengo mette in cassaforte il risultato con alcuni canestri chiudendo il match con 26 punti personali. Arrivano così due punti importanti per la classifica, in vista delle ultime sette gare della regular season. Sette finali in cui i Gators cercheranno di raggiungere la miglior posizione possibile in classifica, a partire dal match casalingo di venerdì sera contro i Delfini. Prossimo incontro: venerdì 17/02/2023 ore 21.15, VM SERVICE Gators - Bikuadro I Delfini Basket (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). ZETAEMME CAYMANS - CRIN TEAM CENTALLO 58-35

Parziali (16-5, 14-4, 13-8, 15-18) ZETAEMME Caymans: Davicco 17, Ferrero 12, Ambrogio 11, Mondino 5, Tuninetti 4, Rosso 4, Borsa 3, Zorgniotti 2, Caula 0, Paschetta 0, Colonna 0. All.: Mondino

I Caymans tornano a giocare nel palazzetto di casa per affrontare i Centallesi di Crin Team. Assente Capitan Giambrone, i ragazzi di Gio Mondino partono col piede ben premuto sull’acceleratore grazie ai canestri di Davicco nel pitturato, alle conclusioni dalla distanza di Ambrogio ed alle scorribande in contropiede di Ferrero. All’intervallo lungo si arriva con un eloquente 30-9.

Alla ripresa, spazio a tutti gli effettivi con Mondino, Tuninetti e Rosso autori di pregevoli conclusioni a bersaglio.

«La gara di questa sera nascondeva molte insidie, ma i ragazzi hanno messo una buona intensità. Il processo di crescita individuale e collettiva deve continuare già dal prossimo imminente match» le parole di coach Mondino al termine della gara. Prossimo incontro: martedì 14/02/23 ore 20.00, Carignano - ZETAEMME Caymans (Palazzetto dello sport, CARIGNANO (TO)). REBA - ABC SERVIZI LADY GATORS 0-20 Venerdì 10 febbraio 2023 la trasferta di Torino contro la Polisportiva Reba non si è disputata, perché la squadra di casa si è presentata in palestra sprovvista di una seconda maglia oltre quella verde, colore che hanno indossato, come di consueto, anche le Lady come sempre durante le trasferte. Essendo obbligo per regolamento il cambio maglia per la squadra ospitante, non essendo riuscite a trovare la seconda in tempo utile per l’inizio della gara, l’arbitro non ha potuto far altro che applicare il regolamento e non disputare l’incontro. Per il risultato omologato si dovrà attendere il giudice sportivo.

In accordo con la squadra padrona di casa, si è proceduto a disputare un’amichevole che per la cronaca ha visto vincitrice la ABC SERVIZI Lady Gators col punteggio di 71-51. Prossimo incontro: in attesa del calendario della fase successiva.

ABC SERVIZI LADY GATORS – NEW BASKET TEAM 65-61

Parziali (23-12, 22-19, 10-15, 10-15) ABC SERVIZI Lady Gators: Raso 14, Frattini 7, Perlo 7, Verlengo 7, Iannuzzi 6, Mellano 6, Vergnano 6, Marchisio Gr. 5, Nicola 4, Marchisio Giu. 3, Mondino. All. Fabbri-Botta.

New Basket Team: Nagari 15, Mazzocco 14, Seskute 14, Orsi 8, Randisi 8, Tortona 2, Daniele, Deregibus, Ro coni. All. Scassillo / Prep. Colli.

Mercoledì si è giocata la 4° di ritorno del campionato di Promozione Femminile. L’obiettivo delle Lady Gators Senior è quello di portare a casa la vittoria contro la diretta concorrente per il secondo posto, che all’andata aveva vinto con uno scarto di 16 punti in una trasferta dove le Lady erano scese in campo solo in 7 in una palestra freddissima.

L’inizio del match è molto promettente: le ragazze di coach Fabbri e Botta che partono forte, difendono aggressive e convertono spesso le palle recuperate in canestri. Raso è super in difesa e ancor meglio in attacco spaccando in due la difesa ospite, Iannuzzi difende forte e va spesso in lunetta. Vergano e capitan Nicola catturano rimbalzi e aprono i contropiedi, Verlengo è brava a servire le compagne, mentre le subentrate Frattini e Marchisio Giulia si fanno trovare pronte al momento giusto.

Tortona non riesce a rendersi particolarmente pericolosa e fatica da entrambi i fronti, chiudendo sotto sul 23-12.

Nel secondo quarto, nonostante le Alligatrici continuino a macinare buon gioco grazie un po’ a tutte (Marchisio Grazia, Verlengo, Raso, Mellano, Perlo), le avversarie riescono a loro volta a trovare conclusioni efficaci che permettono loro un piccolo recupero fino al -8. Ma prontamente le Lady ribattono e riescono a scappare di nuovo chiudendo il periodo sul +14 col punteggio di 45-31.

Dopo l’intervallo lungo, le ospiti sembrano più agguerrite e le Alligatrici soffrono un po’ la difesa a zona, attaccandola per lo più con le conclusioni da fuori e con risultati poco efficaci. Anche coach Fabbri ricorre alla zona e prova anche a mettere pressione tutto campo nel tentativo di limitare le avversarie: tutto sommato le cose non vanno così male, ma i canestri sono di meno da entrambe le parti. Vanno a segno Frattini due volte, con una tripla, insieme a Perlo su rimbalzo offensivo e Raso e Vergnano dalla lunetta. A fine periodo il punteggio vede ancora le padrone di casa avanti sul 55-46.

Nell’ultimo quarto, si soffre ancora ma si cerca di arrivare al vantaggio superiore ai 16 punti per ribaltare la differenza canestri a proprio favore. Ma le energie fisiche e soprattutto mentali vengono un meno e anziché aumentare il divario questo si assottiglia facendo vacillare le Lady. Però, le ragazze non mollano e con i canestri di Marchisio Giulia, Perlo, Vergnano, Mellano e capitan Nicola contengono il tentativo di recupero di Tortona e chiudono vittoriose con punteggio finale di 65-61.

Ora, manca solo una partita, in trasferta a Reba dove l’unico obiettivo sarà la vittoria, grazie alla quale si potrà avere la matematica certezza del secondo posto. Prossimo incontro: venerdì 10/02/2023 ore 20.45, Polisportiva Reba – ABC SERVIZI Lady Gators, (Palestra Massari - Via Massari, 114 - TORINO (TO)). U19 GOLD 5 PARI - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 75-63

Parziali (14-11, 34-23, 20-15, 25-21) CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 8, Alessio 2, Ghigo 2, Perrone 2, Ferrero 2, Pistone 13, Varallo 15, Mazzone 0, Nicola 15,Pepe 0 .All.: Fabbri

5 Pari: Vidotto 3, Sechi 0, Preteroti 2, Aralla 2, Mensio 8, Felletti 11, Bosetti 18, Viscoglio 14, Omoniyo 0, Grimaldi 4, Lanzieri 0, Ferrone 0. All.: Monterosi

Bella prestazione degli Alligatori che, a Torino contro 5 Pari, se la giocano alla pari in un campo non proprio semplice, come accade sempre più spesso in questo girone di ritorno. Peccato per il risultato che tarda ad arrivare, ma i segnali della squadra condotta dal duo Fabbri e Colonna, sono incoraggianti.

I Gators entrano in campo con il piglio giusto: Varallo si rende subito protagonista con 6 punti, Pistone e Nicola mettono a loro volta 6 punti con una bomba a testa, il tutto condito dai punti di Alessio che fanno si che gli alligatori chiudano 14-11 il primo quarto.

Nel secondo periodo i meccanismi di attacco si inceppano, grazie all'ottima difesa uomo di 5 Pari.

I padroni di casa di realizzano 23 punti contro i soli 9 dei Gators, arrivando all'intervallo lungo 34 a 23 per 5 Pari.

Al rientro in campo nel terzo periodo, si rivedendo in attacco le giocate dei biancoverdi: Pistone sale in cattedra con 7 punti, Varallo e Barra suonano la carica con 2 triple mentre Andrea Nicola colpisce la difesa avversaria giocando e penetrando a canestro. La squadra di Fabbri non muore mai: il terzo periodo si chiude ancora in vantaggio per 5 Pari, con un parziale di 20 a 15 ma gli Alligatori combattono su ogni pallone.

Nel quarto periodo la zone press ordinata da Fabbri permette di recuperare ottimi palloni già nella metà campo avversaria. La difesa, prima a tutto campo e poi nella metà campo difensiva, permette agli ospiti di realizzare 25 punti contro i 21 degli avversari: non bastano per portare a casa la partita. Prossimo incontro: mercoledì 15/02/2023 ore 18.00, Asti – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palazzetto dello Sport - Via Gerbi, 2 - ASTI (AT)). U17 GOLD GGS BASKETBALL PROJECT - CUNEO 59-49

Parziali (20-18, 8-13, 16-6, 15-12) GGS Basketball Project: Picollo, Ruffinatto, Inaudi 2, Di Meo 21, Ficetti 2, Massa, Bertaina 7, Vergnaghi 21, Barra 4, Condur, Giordano, Bernardi 2. All.: Nicola–Ass.: Di Meo

Cuneo: Ceban 9, Bossalasco 23, Bedino 2, Carpensano, Delogu, Reci, Bodino 11, Putortì, Rinaudo 2, Peruzzi, Armando 2, Torelli. All.: Caroni-Ass.: Menardi Altra partita a Cuneo, altra partita di fondamentale importanza per la classifica e per essere tra le prime 4 formazioni che avranno accesso alla fase TOP del campionato. L’andata aveva lasciato un po’ di amaro in bocca tra le fila del GGS, per l’epilogo negativo di pochi punti.

Questa volta l’inizio gara è all’insegna del massimo equilibrio: il trio Vergnaghi–Di Meo–Bertaina colpisce da sotto e da fuori in modo costante per i GGS, mentre Cuneo affida molte delle sue chance alla buonissima vena di Bossolasco (23 punti per lui alla fine) e allo strapotere fisico di Ceban, che in mezzo al pitturato riesce sempre a districarsi bene per concludere a canestro. Barra entra per dare minuti di fiato a Ficetti ancora alla ricerca della migliore condizione, dopo la distorsione rimediata la settimana scorsa, ma fondamentali saranno Bernardi, che sotto canestro sarà il più reattivo nell’aiutare i compagni nelle penetrazioni e a prendersi quei rimbalzi che danno ossigeno alla squadra, e Massa, che nei minuti a disposizione dà velocità e passaggi smarcanti per comodi appoggi in area. Dopo l’intervallo lungo, si riparte sul +3 esterno, ma Inaudi decide di mettere la museruola all’ottimo Ceban e per quest’ultimo la partita finisce qui: il numero 3 del GGS si incolla al gigante cuneese e non gli permette più di andare a referto, diventando il suo “francobollo personale” che il coach farà seguire anche sul cubo dei cambi. La partita ha una svolta: per Cuneo segnano solo più Bossolasco e Bodino (anche per lui una buona gara), mentre Di Meo e Vergnaghi continuano a scorrazzare in lungo e in largo, aiutati nel lavoro sporco da Condur e Picollo. La partita fila liscia fino al + 10 finale che, oltre a consegnare i due punti ai giovani GGS, consente di ribaltare anche la differenza canestri a proprio favore, che in caso di arrivo a pari punti potrebbe aiutare per una posizione migliore. Prossimo incontro: domenica 19/02/2023 ore 14.45, Fossano - GGS BASKETBALL PROJECT (Palazzetto dello Sport - Via Cherasco, 7 - FOSSANO (CN)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS – FRANZIN VAL NOCE 44–57

Parziali (19-18, 23-32, 35-45) ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 12, Vallero, Paonne 1, Bosio 4, Botta A., Graziano 4, Mosso 9, Iacuzzi 5, Crosetto 6. All.: Racca, Ass.: Marengo

Franzin Val Noce: Muzzupappa, Borsezio, Cordini 11, Amaddio, Colina, Fabi 14, Nusdeo, Mola 8, Badariotti 2, Falcone 17, Martina 2, Mitiddi. All.: Carbone

Per la quinta giornata del girone di ritorno arriva sul parquet amico la formazione di Franzin Val Noce, squadra di classifica medio alta. I Gators si presentano al cospetto degli avversari in formazione decisamente rimaneggiata a causa delle numerose assenze.

L’inizio è contratto e permette agli ospiti di allungare subito nel punteggio fino al 3-12 di metà periodo. Time-out della panchina di casa che cerca di mettere in pista i propri giocatori e l’effetto è immediato: i Gators tornano in campo con un piglio differente che frutta da subito diverse azioni rapide ed organizzate che portano i padroni di casa avanti di 1 al primo intervallo.

L’equilibrio si mantiene anche nella seconda frazione di gioco che vede le due squadre combattere ad armi pari fino a 3 minuti dall’intervallo lungo: a questo punto si spegne la luce per i biancoverdi che passano velocemente dal +1 al -9 all’intervallo lungo.

Nel secondo tempo gli Alligatori provano in più riprese a rientrare dello svantaggio accumulato senza però riuscire nell’intento. Ci provano fino alla sirena finale attaccando con grinta e forza di volontà ma il solco ormai è segnato e la vittoria sfugge un’altra volta.

«Sapevamo di non essere al meglio e questo sicuramente ha pesato sull’economia della gara. L’infortunio a Crosetto nel terzo periodo di gioco non ci ha di certo aiutato nell’intento di recuperare. Il problema non è stata tanto la fase offensiva quanto le disattenzioni continue che abbiamo in difesa: abbiamo concesso troppo e gli ospiti hanno segnato canestri facili senza fare alcuna fatica. Peccato perché per l’ennesima volta abbiamo dimostrato di valere questi palcoscenici ma continuano a sfuggirci i due punti» il commento dei coach. Prossimo incontro: sabato 18/02/2023 ore 18.00, Grugliasco – ABC SERVIZI Gators (Palestra Levi - Viale Radich, 8 - GRUGLIASCO (TO)). ALLIEVI CSI GATORS - CAIRO MONTENOTTE 69-45

La quinta giornata del girone di ritorno vede un'altra vittoria di misura per la squadra Allievi Gators, guidata da coach Colonna, contro la formazione di Cairo Montenotte. All'andata, in trasferta, gli alligatori avevano vinto con un vantaggio di 30 punti. Anche questa volta i Gators portano a casa la partita, mai messa in discussione per tutti i 40 minuti di gioco.

La buona difesa di squadra permette di segnare molti punti in contropiede e di rubare tanti canestri.

Si parte con un Leo Mori in giornata positiva che, solo nel primo quarto, segna 8 punti di fila. Varallo e Avalle si distingueranno per le tante stoppate: ben 8 per uno. Sempre ad inizio gara Capitan Scardina buca la retina con una bomba potente. Pistone è l'ultimo a segnare prima della fine del primo quarto.

Fina disputa una buona partita ma non riesce ad andare a referto per qualche errore di troppo in attacco.

Carignano sfoggia una buona pallacanestro, soprattutto in profondità e segna spesso in contropiede.

In questa partita esordisce, nella categoria Allievi, il giovane Paonne (classe 2008) che va anche a referto. U14 F CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS - MONCALIERI 57-67

Parziali (18-19, 10-28, 17-6, 12-14) Domenica mattina le Lady Gators guidate da coach Sabatino affrontano la seconda della classe, Moncalieri, per un altro stimolante impegno dopo quello di mercoledì contro Polismile.

La gara si preannuncia combattuta, complice anche l'assenza tra la fila di casa di Casasole, impegnata in questa circostanza nel week end "Academy" a Valenza in un raduno con le migliori giocatrici classe 2008/2009del nord Italia.

Le premesse non sono disattese e le due squadre in campo iniziano a battagliare colpo su colpo in un primo quarto di grandissimo equilibrio con un gioco spumeggiante da entrambe le parti: Conti (20) e Tuninetti (15) fanno la voce grossa per le alligatrici rispondendo alla maggiore varietà di soluzioni che invece le viaggianti possono vantare; il quarto si chiude 18 - 19.

Nel secondo quarto la differenza la fanno le rotazioni più ampie ed efficaci delle ospiti, mentre la stanchezza prevale nelle biancoverdi che non riescono a transitare con efficacia in difesa lasciando ampi spazi per facili conclusioni alle avversarie. Alla pausa lunga si giunge ad uno sconfortante -19.

Alla ripresa, dopo aver usato tutto il tempo a disposizione per riprendere fiato, le padrone di casa iniziano una imperiosa rimonta che le porta a pochi punti di svantaggio; in questo frangente si accendono anche le polveri di Spertino (14), che aveva pregiudicato la sua prima parte di gara gravandosi di falli. Sul meno 8 (45-53) ad inizio ultimo quarto la partita è riaperta e la Lady Gators sono cariche per ribaltare il risultato. Le avversarie, grazie alla maggiore freschezza, riescono alla lunga a mantenersi il vantaggio e portano a casa una meritata vittoria.

«Le Lady Gators , al di là del risultato, hanno dato prova di grande capacità agonistica e, soprattutto, hanno divertito entusiasmando il pubblico che ha avuto la fortuna di assistere a questa bellissima partita» commenta soddisfatto coach Sabatino. CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS - POLISMILE 54-66

Parziale (11-21, 16-16, 13-13, 14-17) CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Marchisio 4, Tuninetti 9, Rolfo, Spertino 9, Torello 2, Casasole 9, Conti 15, Chiapello 6, Dotta. All.: Sabatino

Polismile: Calvi, Malavasi, Chiaraviglio 26, Fratamico 18, Brena, Corrarello, Tambelli, Franzino 7, Andretta, Muraru 6, Goffi 8. All.: Salvemini

Nel posticipo di mercoledì, valido per la quarta giornata del girone di ritorno, le Lady Gators hanno ospitato a Cavallermaggiore la capolista Polismile di Torino.

«Senza dubbio si può parlare della migliore prestazione stagionale di squadra. Le ragazze sono riuscite a restare in gara contro le più quotate torinesi, giocando per larghi tratti alla pari» commenta soddisfatto coach Sabatino.

L'avvio, nonostante sia più che convincente con Spertino (9), Tuninetti (9) e Marchisio (4) a violare il canestro avversario, è condizionato dal rebus difensivo rappresentato dalla coppia Fratamico-Goffi che con le loro giocate trovano sempre la via della retina. Sistemata la difesa, la partita diventa più equilibrata ed avvincente, risultando molto piacevole per il numeroso pubblico presente. È in questa fase che sale in cattedra Conti (15) protagonista assoluto del match: prorompente in attacco, una roccia in difesa e dominante a rimbalzo. Anche Casasole (9) e Chiapello (6) dopo un avvio in sordina, iniziano ad entrare in partita a sostegno delle compagne che così restano attaccate alla gara non andando mai sotto la doppia cifra di svantaggio. Alla fine le torinesi riescono a portare meritatamente a casa la posta in palio, ma ad esultare di più sono le bianco verdi che "vincono" moralmente per aver giocato una partita di grande intensità e maturità. Prossimo incontro: domenica 12/02/2023 ore 11.15, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators – Moncalieri (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER FOSSANO - GATORS 2011 59-44

Parziali (17-6, 16-14, 18-12, 8-12) Gators 2011: Brunetti, Casasole 3, Barra 12, Montagnana, Rosso 4, Fresia 4, Correndo 8, Ambrogio 9, Culasso 3. All.: Toselli

Fossano: Grossardi, Tealdi 3, Cracin 4, Bonacossa 18, Palazzolo, Lawson, Chirra 2, Operto 4, Busso 15, Terzaghi 7, Gonella 1, Busso. All.: Manassero - Castellano

Si è disputato il match di ritorno U13 silver tra i padroni di casa dell'Acaja Fossano e i Gators Savigliano. Match che vale il primo posto nel girone, all'andata l'avevano spuntata i più giovani Gators, dopo 40 minuti di battaglia vera. Gli Alligatori si presentano con assenze importanti dovute a infortuni e ad altri impegni.

L'avvio di match è tutto di marca Fossanese, la difesa Gators non riesce ad arginare le incursioni in area del bravo Bonacossa, mentre in attacco i tiri di Brunetti e compagni sono troppo imprecisi.

Nel secondo quarto gli Alligatori reagiscono e cominciano a fare il loro gioco, Rosso colpisce in contropiede, mentre Ambrogio e Culasso realizzano da distanza ravvicinata. Si va al riposto con Fossano avanti 33 a 20 e la partita sembra riaperta.

Nel terzo quarto non bastano le belle giocate di Barra e i tanti rimbalzi catturati da un combattivo Casasole: Fossano mette ancora punti di vantaggio tra le due formazioni.

Nell'ultimo quarto i Gators non mollano con Fresia a recuperare palloni, anche se la situazione falli in casa Gators diventa pesante e Correndo deve lasciare il campo.

Fossano si aggiudica meritatamente il match e, grazie alla differenza canestri, conquista anche il primo posto in classifica.

«Per noi oggi non era una partita facile, commenta lo staff. Troppe le assenze importanti per giocarci alla pari questo match, siamo contenti per i giocatori scesi in campo che hanno lottato e hanno provato in tutti i modi a contrastare i forti avversari. Chiudiamo in seconda posizione il girone e ci qualifichiamo alla seconda fase Top, un ottimo risultato, visto che partecipiamo al campionato con tutti ragazzi sotto annata. Adesso un turno di riposo in vista del nuovo calendario della seconda fase che ci vedrà giocare per il titolo Under 13 con le migliori squadre del Piemonte». U12 CSI SALUZZO - ALPICAR GATORS WEST COAST 33-46 ALPICAR Gators West Coast: Demarchi, Bossati I. 12, De Lillas, Giuliano, Senestro 2, Sarcone 2, Airaudo A. 19, Bossati L. 2, Mellano 5, Airaudo S. 4, Olivero. All.: Nicola

Saluzzo: Borghino 5, Bilardo 12, Bonatesta, Masera, Kodra 2, Battisti, Testa, Rollè 2, Valrivi 4, Raimonda 2, Garello 2, Elichbyly 4. All.: Spinella

A Saluzzo si gioca, giovedì 9 febbraio, una bella gara tra due squadre quasi appaiate nei piani medio alti della classifica: Alpicar Gators West Coast e Saluzzo.

I Gators pescano tra i giovani 2011 alcuni compagni per completare la squadra e iniziano con il piglio giusto la prima frazione: concentrati in difesa, veloci nel contropiede in attacco, propensi a passarsi spesso la palla. La voce grossa, come al solito, inizia a farla la coppia di bomber Bossati I. e Airaudo A., quest'ultimo verso dominatore nell’area, anche se condisce la sua prestazione con tanti errori di sufficienza; Mellano spara una bomba e anche Sarcone e Senestro sono presenti e pronti a scriversi a referto.

Dopo un primo quarto completamente in favore dei biancoverdi fa seguito un secondo quarto in cui le forze si equivalgono e durante il quale sembra che i saluzzesi abbiano preso le misure agli avversari. Si registrano anche alcuni piccoli problemi di falli per Airaudo e Mellano, ma gli innesti dei “freschi” Bossati L. e Airaudo S. non fanno per nulla rimpiangere i compagni costretti a lunghi momenti in panchina.

Dopo l’intervallo lungo si assiste in pratica ad un remake dei primi due quarti: prima una frazione in cui i Gators sono bravi a non concedere canestri semplici e a servire i compagni più liberi nelle fasi di attacco. Ottima, in questo frangente, la difesa di Giuliano sul 49 avversario. De Lillas è brava a recuperare rimbalzi in attacco, Demarchi affianca bene i piccoli play nel portare la palla in attacco il più velocemente possibile; Olivero limita le guardie saluzzesi che segneranno con il contagocce.

«Buona gara; sentivamo molto la partita per il fatto che all’andata avevamo vinto di un solo punto; siamo stati attenti a non distrarci troppo e a usare le armi a nostra disposizione» chiosa il coach a fine partita. U12 CSI ALPICAR GATORS WEST COAST - FARIGLIANO ROSSI 18-84

Parziali (6-28, 6-20, 0-16, 6-20) ALPICAR Gators West Coast: Damian, Barbieri, Millone 2, Airaudo, Angaramo 4, Cresto, Silato 4, Castagno 2, KolndreKaj, Granero, Pasquinelli 4, Ruberti 2. All.: Tesio

Farigliano: Viara 18, Musso 19, Reineri 2, Occelli 4, Rinaudo 4, Novarese 2, Cerato 12, Galleano 6, Tedesco 2, Pecchenino 7, Grosso 8. All.: Bolgioni

Giovedì 9 Febbraio a Moretta arriva la compagine di Farigliano: imbattuta e prima in classifica. I ragazzi di casa non si presentano nella formazione completa per la concomitante partita dei compagni più grandi a Saluzzo e quindi da subito la strada è in salita.

Gli ospiti partono forte imprimendo un ritmo indiavolato che riusciranno a mantenere per tutto l'arco della gara, senza dare scampo ai giovani di coach Tesio.

«Non bisogna fare drammi per queste sconfitte così severe. Così come ogni tanto capita a noi di vincere di larga misura (vedi la partita precedente a Cuneo) contro avversari “meno pronti” sul lato fisico e\o tecnico, così anche da queste gare dobbiamo cercare degli spunti di miglioramento, che ci aiutino a prendere più responsabilità e confidenza con la palla. Serviranno sicuramente in futuro per far meglio. L’importante è non abbattersi più di tanto e ricordarsi che se si vuole diventare forti, bisogna anche giocare contro avversari forti!» commenta il coach a fine gara. U12 ESORDIENTI: CEVA - GATORS WEST COAST 8-16 Gators West Coast: Damian, Prus, Angaramo, Silato, Mura, Lessio, Bossati, Granero, Airaudo, Simon, Ruberti. All.: Nicola

Dopo aver concluso qualche settimana fa il primo girone, sabato 11 febbraio gli atleti Gators West Coast, che partecipano al campionato Esordienti, iniziano un nuovo girone: un torneo a 8 squadre con partite di andata e ritorno. Alcuni avversari saranno già volti conosciuti, altre saranno squadre del tutto nuove, mai incontrate.

Una di queste è proprio il Towers Ceva, a cui si rende visita in condizioni non perfette a causa delle tante assenze tra i Gators. L’avvio però è buono, con i piccoli ospiti in verde che conquistano di prepotenza i primi due tempi, soprattutto grazie ad una attenta difesa che non lascia quasi mai gli avversari soli e liberi di andare a canestro.

I successivi due tempi sono molto combattuti e si risolvono entrambi quasi sulla sirena, ma tutti e due porteranno i 3 punti della vittoria nelle casse Gators. I locali hanno un sussulto d’orgoglio del 5° tempo, quando gli alligatori cercano di riprendere fiato più a lungo e gli avversari si dimostrano più pronti a recuperare palloni. Nell’ultimo parziale i ragazzi West Coast ricominceranno a seminare il panico tra le fila della retroguardia dei cebani vincendo con merito anche questa frazione.

Ci sarà solo la domenica per riprendersi perché lunedì sarà di nuovo battaglia: al PalaTorre arriverà la forte formazione di Cuneo. U12 CSI CUNEO - LADY GATORS 10-28 Lady gators: Barbero 14, Fresia, Imberti Gastaldi 10, Ziliotto G., Damiano, Ricci 4, Chiapello, Ziliotto S., Dotta. All.: Sabatino

Auxilium: Nikaj, Alberti, Gaspri 2, Marangoni, Malfatti, Salemi, Lazarovici 4, Lopatriello 2, Meloni, Vizzari 2. All.: Guglielmotto