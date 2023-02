D’inverno sul Po, il Piemonte fa 99

Il successo degli atleti piemontesi completa il successo della manifestazione organizzata magistralmente dalla Canottieri Esperia. Un grande evento internazionale per il canottaggio nazionale.

Il Cus primo nel Medagliere delle gare di domenica seguito da Cerea e amici del Fiume

Domenica Oro Argento Bronzo Totale CUS TORINO 1 2 3 CEREA SC 1 1 3 5 AMICI FIUME 1 1 1 3 CAPRERA 1 1 2 ARMIDA 1 1 2 CANDIA2010 1 1 6 6 4 16

L’Armida prima nel medagliere di sabato seguita da Caprera ed Esperia

Sabato Oro Argento Bronzo Totale ARMIDA SC 7 5 4 16 CAPRERA SC 7 2 2 11 ESPERIA TO 6 1 8 15 CUS TORINO 4 2 1 7 CEREA SC 3 10 4 17 AMICI FIUME 2 3 4 9 PALLANZA SC 1 1 ERIDANO TO 2 1 3 CANDIA2010 1 2 3 CASALE SC 1 1 30 26 27 83

Domenica, giornata dedicata alla gara federale di fondo D’inverno sul Po, vincono la loro regata:

Tra gli atleti

Cangialosi Pietro Gaione Lorenzo Ferrio Gustavo Mattana Riccardo (Cus) nel quattro di coppia senior

Cappagli Jacopo Cordera Luca Nuccio Andrea Luigi Terranova Roberto Schirinzi Romeo Serghei Alessandro Soncin Lorenzo Lungu Riccardo Laurent Levrio Matteo -Tim. CANDIA2010(Misto) nell’otto Under 17

Tra i master

Pesarelli William Giacosa Emanuele Ricco Michele Beretta Luca Pucci Andrea Giacosa Matteo Bonci Marco De Biagi Valerio Donato Eleonora (Cerea) nell’otto master under 43

Margheri Edoardo Barbieri Mirko Demagistris Umberto Ricci Flavio nel quattro di coppia (Amici del Fiume) master under 43

Bosco Dario Zucchi Francesco Dell'elice Luca Narcisi Elio (Armida) nel quattro di coppia master 43-54

Paini Rossana Lando Maria Cesana Gloria Pasquali Francesca (Caprera) nel quattro di coppia over 54



Sabato, giornata dedicata alla gara Esperia D’inverno sul Po, vincono la loro regata:

Tra gli atleti:

Gaione Lorenzo Cangialosi Pietro (Cus) nel doppio senior

Rolle Simone Alberto Ender Martino Mino Francesca Ariagno Maddalena (Caprera) nel quattro di coppia mix senior

Cerutti Alice Giacobbe Massimo (Cus) nel doppio mix senior

Piersanti Emma Rigazzi Isotta (Esperia) nel doppio under 23

Gardino Alessandro (Armida) nel singolo under 23

Zampaglione Pietro (Armida) nel singolo under 17

Gramaglia Margherita Ravizza Marta (Caprera) nel due senza under 17

Alajdi El Idrissi Khadija (Cus) singolo senior

Quagliato Alberto (Armida) singolo PR2

Borgato Cecilia Leonardi Andrea (Esperia) doppio allievi B misto

Comola Matteo (Cus) e Boschi Demetra Sofia (Caprera) nel 7.20 allievi B2

Calabrò Marta (Esperia) nel 7.20 allievi B1

Borgato Lorenzo Girotto Pietro (Esperia) Cucco Sibilla Cossari Marta (Amici del Fiume) Bianco Levrin Federico Negri Alice (Amici del Fiume) nel doppio Cadetti

Levi Francesca Ludovica (Esperia) nel singolo Cadetti

Bertolino Pietro (Esperia) nel 7.20 Allievi C

Tra i master

Beretta Luca De Biagi Valerio (Cerea) nel doppio B

Bosco Dario Zucchi Francesco (Armida) nel Doppio C

Girone Giuseppe Saccone Ugo (Caprera) nel doppio F

Gaggio Viviana Carando Thomas Boffa Andrea Paris Paola (Caprera) nel quattro di coppia mix

Pesarelli William Piccolo Federica (Cerea) nel doppio mix

Casetta Bruno (Armida) nel singolo F

Taretto Franco (Cerea) nel singolo I

Lando Maria Nappione Nadia (Caprera) nel doppio E

Martino Carla Paini Rossana (Caprera) nel doppio F

Mailander Carolina (Armida) nel singolo E

Borgialli Donatella (Armida) nel singolo G