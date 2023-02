Kodi Andrew Justice è un nuovo giocatore della Novipiù Monferrato Basket

Kodi, rientrato per motivi personali negli Stati Uniti qualche giorno fa dopo aver chiuso la sua esperienza allo Slask Breslavia (Polska Liga), sbarcherà in Italia nelle prossime ore mettendosi subito a disposizione di coach Stefano Comazzi.

BIO – Kodi Andrew Justice, guardia di 199 cm e 87 kg, nasce il 3 aprile 1995 a Mesa in Arizona. Un giocatore carismatico, dotato di ottimo tiro dalla distanza, capace di attaccare sulle uscite dai blocchi, caratteristiche tali da permettergli di giocare anche nello spot da 3. Kodi, che ha frequentato il college di Arizona State, disputa quattro stagioni con i Sun Devils. Il suo approdo in Europa arriva nel 2018 quando firma per il Parma Perm nel campionato russo dove viaggia in doppia cifra di media. Chiude poi la stagione con i polacchi dello Stelmet Zielona Góra. L’anno successivo la sua prima esperienza nella massima serie italiana con la canotta di Pallacanestro Trieste dove produce 9.3 punti, 2.4 rimbalzi e 1.9 assist di media. Nella stagione 20/21 firma per i croati dello Zadar e l’anno successivo ritorna ancora in Polonia allo Slask Breslavia. Con i colori della squadra più titolata del paese vince da protagonista la Polska Liga Koszykówki. Confermato anche per la prima parte di stagione, con i campioni polacchi chiude con 10.3 punti di media in campionato e 8.2 in EuroCup.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: «Siamo soddisfatti di aver trovato un accordo con Justice. È il tipo di innesto che stavamo cercando per cambiare impianto di gioco aggiungendo un elemento in più al nostro pacchetto esterni. Kodi è un ragazzo duttile e con grande esperienza internazionale, quello che serve alla nostra squadra in questo momento delicato della stagione».

Kodi Justice – Guardia Novipiù Monferrato Basket: «Sono davvero entusiasta di poter tornare in Italia e di giocare per un pubblico fantastico. So che la squadra è in una situazione difficile, ma sono pronto per aiutarla in ogni modo possibile. Non vedo l'ora di incontrare i nuovi compagni per cominciare».