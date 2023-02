La Wash4Green Pinerolo si piega a Scandicci

Pronostico rispettato al Pala Wanny di Firenze nel posticipo della 5° giornata di Regular Season. La Savino Del Bene Scandicci supera la Wash4Green Pinerolo 3-1 difendendo il secondo posto solitario in classifica. Per Zago e compagne una partita giocata a tratti molto intensamente con due ottimi set. Nel primo e quarto parziale hanno dominato le padrone di casa faticando invece nel secondo e terzo set dove le pinerolesi sono state brave a metterle in difficoltà. La differenza maggiore la si trova nel fondamentale del muro, 14 per le toscane (8 per la coppia di centrali Alberti-Belien) e 8 per Pinerolo. Alberti in attacco non sbaglia nulla e con il 77% di efficienza e zero errori si prende il premio Mvp del match, come nella gara di andata. Nella metà campo di Pinerolo sono tre le giocatrici in doppia cifra: Akrari con 15 punti, Zago 14 e Ungureanu 13.

1 SET. La gara si apre a favore delle padrone di casa, Mingardi e Belien allungano subito (4-1), complice qualche errore nella metà campo pinerolese. Zago in attacco e Akrari a muro accorciano le distanze (5-3) ma Pietrini conquista il cambio palla e dai nove metri riporta a +4 le toscane. Il primo tempo di Alberti vale il 12-8 poi tre errori della Wash4Green regalano il massimo vantaggio alla Savino Del Bene (16-9). Ungureanu prima gioca d’astuzia poi attacca di potenza una diagonale stretta (17-12). Carletti a muro su Mingardi riporta Pinerolo in corsa (18-16) ma Sorokaite ferma la rimonta delle ospiti e Alberti fa il resto (24-16). È proprio la centrale a chiudere il primo set 25-18.

2 SET. Il vantaggio conquistato da Pinerolo ad avvio di secondo parziale dura poco. Il pallonetto di Pietrini e Belien a muro su Akrari portano le padrone di casa avanti 4-3. Mingardi sigla il doppio vantaggio (8-6) e Yao blocca Carletti per il +3. Marchiaro ferma il gioco e al rientro è Akrari a riportare palla nella propria metà campo. La Wash4Green rimane in scia alle avversarie (14-13) poi con Zago e Ungureanu piazza il break del sorpasso (16-17). Antropova sbaglia il servizio poi commette fallo e regala il +3 a Pinerolo (17-20). Scandicci ricuce lo strappo con Alberti in prima linea (21-21) ma il guizzo finale è delle piemontesi che chiudono di misura con la fast di Akrari (23-25).

3 SET. Cambio nella metà campo di casa: Barbolini schiera Zhu al posto di Pietrini. Akrari attacca poi mura Mingardi portando subito in vantaggio Pinerolo (2-6). Sorokaite accorcia ma le pinerolesi provano a rimettere la testa avanti ancora con Akrari (5-9). Scandicci si rifà subito sotto, Antropova mura Grajber e Zhu in pipe non sbaglia (9-9). Si prosegue punto a punto, le due formazioni si rincorrono in lunghi scambi di gioco. Si arriva sul 23-22 in perfetto equilibrio. Antropova firma il set point e Pinerolo si arrende a Belien, a muro su Ungureanu (25-22).

4 SET. Avvio equilibrato. Zhu risponde alla pipe vincente di Zago (4-3). Akrari tiene le sue agganciate alle padrone di casa (7-7) ma Sorokaite e Alberti spingono sull’acceleratore (11-8). Marchiaro chiama time out ma la musica non cambia, Ungureanu e Zago non passano e Antropova attacca senza sbagliare un colpo (17-8). Il calo della Wash4Green consente alle toscane di guidare il gioco fino alla fine match con Antropova che mette a terra il pallone del 25-16.

Sara Alberti Savino Del Bene Scandicci: «È stata una partita diversa dall’andata anche se il risultato è stato lo stesso. Loro sono arrivate combattive e ci hanno messe in difficoltà. Noi però dovevamo fare tre punti a tutti i costi e siamo state brave a raggiungere l’obiettivo. Ogni partita è importante e fondamentale per assicurarci il posticino che ci siamo conquistate e sono tutte partite da giocare al 100%».

Adelina Ungureanu Wash4Green Pinerolo: «Rispetto alla partita dell’andata abbiamo giocato meglio, non conosco i numeri ma il problema rimane sempre lo stesso: manca un po’ di lucidità nei momenti chiave del match e ci spegniamo un po’ e questo non va bene perché quando c’è da portare a casa punti devi spingere al massimo. Sabato sarà una partita importante ma cerco di non mettermi pressione. Alla fine dobbiamo goderci la pallavolo e dare il meglio di noi stessi».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - WASH4GREEN PINEROLO 3-1

Parziali (25/18, 23/25, 25/22, 25/16)

Savino Del Bene Scandicci: Sorokaite 12, Alberti 14, Mingardi 6, Pietrini 9, Belien 10, Yao 1, Castillo (L), Antropova 14, Zhu 9, Di Iulio 1, Merlo. Non entrate: Washington, Shcherban, Angeloni (L). All. Barbolini.

Wash4Green Pinerolo: Carletti 4, Gray 4, Zago 14, Ungureanu 13, Akrari 15, Prandi 1, Moro (L), Grajber 5, Jones, Bortoli. Non entrate: Bussoli, Renieri, Gueli (L). All. Marchiaro.

Arbitri: Luca Saltalippi, Piera Usai.

Note: 25’, 27’, 28’, 22’. Tot 102’

Mvp: Alberti.