Società Ginnastica La Marmora: argento per Nora Novelli e Beatrice Frassà

Sabato le ginnaste di Artistica hanno gareggiato nel Livello A. Si sono ben comportate e pur essendo alla loro prima gara non hanno certamente deluso le aspettative. Tra le allieve di prima fascia Noemi Cerruti su venticinque concorrenti è giunta nona, nella terza fascia d’età Lucia Pace , su ventitrè ginnaste è giunta ottava e nelle Junior di prima fascia Alice Asekomhe è giunta settima su un lotto di tredici ginnaste. Se nella competizione delle scorse settimane si è sfiorato il podio con Vittoria Maggia nel livello C Silver, domenica nel livello B Nora Novelli ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Allieve di terza fascia. Ottima la sua prestazione con i complimenti delle tecniche Marta Beraldo ed Aurora Sellone . Nella quarta fascia allieve Sofia Riccio si è dovuta accontentare della diciottesima posizione per degli errori importanti commessi. Si rifarà nella seconda prova regionale.

Domenica a Saluzzo nella prima prova della competizione Silver del livello C le ginnaste lamarmorine hanno gareggiato con luci ed ombre. Nella categoria Junior di prima fascia tra le trentaquattro concorrenti, Nicole Musa è giunta settima alle clavette mentre Viola Mognaz si è classificata diciassettesima alla palla. Nelle Juniores di terza fascia Beatrice Frassà tra le ventisei ginnaste è riuscita ad ottenere la medaglia d’argento al nastro. La sua prestazione, secondo la tecnica Silvia Bozzonetti ha dimostrato il miglioramento soprattutto nella considerazione delle proprie possibilità che l’ha premiata. La preparazione per tutte proseguirà in palestra in vista dei prossimi appuntamenti.