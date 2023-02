BEA Chieri: prova incoraggiante per la serie D contro i Gators

Sconfitta interna per il CheTariffa.it Leopardi Future Lab, che domenica 12 febbraio cede i 2 punti ai Gators di Savigliano nella sedicesima giornata di Serie D.

Inizio equilibrato, con i Leopardi che riescono a rimanere a contatto nonostante i centimetri di Marengo sotto le plance. Orsi si alza da 3 punti, mentre Barbero penetra senza esitazione. Nel secondo periodo inizia a scatenarsi Andrea Nicola per gli ospiti, infilando la prima delle 6 triple di serata; saranno 24 i punti alla sirena finale.

Al rientro dagli spogliatoi, i viaggianti trovano l’allungo che risulterà essere poi decisivo. I Leopardi non riescono a trovare la quadra giusta in attacco, concedendo troppo spazio a Marengo vicino a canestro. Gators scollina anche le 20 lunghezze di vantaggio, ma i ragazzi di coach Dabbene non si scoraggiano, riuscendo a rientrare nell’ultima decina. Barbero colpisce da lontano, portando il vantaggio sotto la doppia cifra, ma il tempo a disposizione è troppo poco per rientrare.

«Continua il nostro percorso di crescita, che sta diventando sempre più evidente – commenta coach Dabbene – Purtroppo qualche episodio nel terzo quarto ci ha condizionato la gara, ma siamo stati bravi a tornare fino al -8 nel quarto periodo. Siamo molto soddisfatti della prova e dobbiamo continuare per questa strada».

BEA CHIERI SSDRL – BC GATORS SAVIGLIANO 62-78

Parziali (15-21, 30-41, 43-59)

CHIERI: Barbero 15, Orsi 12, Ratto L. 12, Ferrone 9, De Mita 8, Borgiattino 5, Ratto F. 2, Bertoglio, Bianco T., Bergese, Lafiosca, Virde. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Mazzardis, Acc. Bianco L.

GATORS: Marengo 26, Nicola A. 24, Nicola S. 9, Cerutti 8, Fantini 5, Valinotti 4, PErrone 2, Fissore 1, Ghigo 1, Pistone, Alessio, Varallo N.E. All. Colonna, Ass. Marco, 2Ass. Sabatino