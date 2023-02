Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

Serie C, bella prestazione contro la seconda

Niente punti ma una prestazione “maiuscola” come l’ha definita l’allenatrice Barbara Medici. La serie C perde 0-3 (22-25; 23-25; 19-25) contro Alessandria, la seconda in classifica del girone e fresca della vittoria della Coppa Italia. «Buonissima prestazione contro una squadra fra le più forti di tutta la C, - dice l’allenatrice - noi eravamo molto rimaneggiate ed è stato bello vedere in campo chi gioca meno fare una prestazione del genere. Perso sì, ma tutti set tirati senza mai perdere di vista l’avversario».

U12 6x6, vittoria Igorine

Bel 3-0 per le Igorine di Gianni Zanelli contro San Giacomo Blu. «Una partita tranquilla, tutte quante hanno giocato e fatto bene», dice l’allenatore.

U13, vittoria a Vercelli

Una bella prestazione per le Igorine di Gianni Zanelli impegnate a Vercelli in U13, finale 1-3 (20-25; 15-25; 25-21; 22-25) . «Brave le avversarie a difendere bene, ma anche noi non facevamo cadere nulla. Brave tutte».

U18, bene l’andata degli ottavi

Una gara di andata netta. Le Igorine di Matteo Ingratta vincono 0-3 (8-25; 12-25; 17-25) a casa di Gaglianico nella sfida che vale l’andata degli ottavi di finale territoriale.

Prima divisione, vittoria a Sammaborgo

Vittoria fuori casa! La Prima divisione batte 0-3 (21-25; 17-25; 17-25) Sammaborgo: brave le Igorine a rimanere sempre concentrate e pronte a lottare su ogni palla.