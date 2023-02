BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Ultime sfide delle prime fasi per il Settore Giovanile BEA, in attesa dell'inizio delle seconde. Grazie ai risultati nel suo girone, anche l'U14 Silver accede matematicamente alla Seconda Fase Top con le migliori squadre del Piemonte, nonostante la sconfitta di sabato con Jolly Vinovo. L'U13 Gold chiude al primo posto il suo girone grazie alla vittoria in casa del Cus Torino, mentre l'U19 Silver vince con ampio margine la gara con Mado Valenza e l'U13 Silver ha successo con SBA Asti dopo l'over-time. L'U15 Silver supera i torinesi di Kolbe, poi cede a New Basket Team. Sconfitta dell'U17 Silver sul parquet della Pallacanestro Moncalieri e dei Ragazzi ospiti di ATP Kangaroos.

U14 SILVER

BEA CHIERI - JOLLY VINOVO 33-57

Parziali: 2-22, 15-33, 21-49

BEA CHIERI: Santoro 5 ,Bonetti , Chiara , Faedda 10, Balla 7, Fava 2,Costamagna ,Stoian, Carrara,Di Carlo 9, all. Pirocca M., ass. Virde A.

VINOVO: Piccini 2, Milone 2, Cinani 4, Calia 4, Varriani 14, Cosentino , Gaietti 21 Catanzaro 2, Magno 2, Friddo , Pirolo 4, Giancotto 2, all. Tomasi A.

U13 GOLD

CUS TORINO - BEA CHIERI 55-60

Parziali: 16-17, 25-24, 34-46

CUS TORINO: Paolotti (C) 6, Affatato, Bechis 2, Dall'acqua 2, Dalmasso, Ferrarese 3, La Stella 22, Paschetta, Perri 2, Zirino 13, Gualano 5, Colonna. All. Vialardi, Ass. Guarraci.

BEA CHIERI: Fatai (C) 8, Borz 10, Spano, Di Giorgio 2, Cristiano 2, Menegatti 8, De Mita, Bassi 2, Caló 13 , D'Acunti, Coltiletti 15 Di Monte. All. Corrado, Ass. Mosca.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - MADO BASKET VALENZA 90-42

Parziali: 27-12, 57-20, 79-32

BEA CHIERI: Bertoglio 10, Ricciardo 11, Roccati 6, Gangi L. 3, De Mita 4, Bergese 16, Virde 12, Lafiosca 13, Ferrone Ric. 4, Butera 1, Munafò 10. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Gangi A.

VALENZA: Torti 14, Scamardi 4, Manna 6, Giolo 2, Minto, Trovati 6, Cagnin 2, Rexhepi, Scarcella, Zini, Rossi (C) 6, Scamardi. All. Latell

U13 SILVER

SBA ASTI- BEA CHIERI 35-46 dts

Parziali: 10-10, 19-16, 29-26, 34-34

SBA: Razzano10, Bosia2, Musso 19, Berzano 2,Pavan 2, Petrozzi, Ugaglia, Cavaglia’, Farinella, Cavallero, Bassi, Cantino. All. Petrozzi.

BEA CHIERI: Sandri 2, Patrascu L. 4, Dalmasso 21, Sangiorgi 6, Zanzon 4, Ferrone 1, Patrascu F. 8, Stoian, Iacovuzzi, Percudani, Cartolaro, Fiamma. All. UCCI.

U15 SILVER

KOLBE - BEA CHIERI 46-58

Parziali: 14-22, 20-38, 27-45

KOLBE: Vincenzi, Losana 2, Vallino 6, D'Agostino, Picchiolutto, Canterello 19, Chirita 9, Rodríguez 4, Zaramella, Pollapollin, Tampu 2, Bartuccio.

BEA: Spennato 1, Cordero 1, Nicoletti 10, Giorcelli 2, Santoro, DeStefanis, Traversari, Da Rodda 19, Mastrocola, Giuranna 16, Di Carlo 7, Rullo

BEA CHIERI - NEW BASKET TEAM 55-86

Parziali: 15-20, 31-45, 42-65

BEA: Spennato 3, Nicoletti 1, Giorcelli 4, De Stefanis 4, Traversari 6, Da Rodda 8, Mastrocola 3, Giuranna 11, Valentini 7, Gigante, Amerio 8.

NBT: Montenora, Marchesi, Mossi 17, Ponzano, Guasco 7, Staffoni 15, Pasotto 22, Bonaldi, Bocchio 13, Maffei 10, Truisi 2.

U17 SILVER

MONCALIERI BASKETBALL - BEA CHIERI 65-49

RAGAZZI

ATP KANGAROOS GASSINO - BEA CHIERI 81-27

Parziali: 21-2, 41-13, 57-23, 81-27

BEA CHIERI: Bavelli, Bonetti, Bouali, Chiara 6, Cocozza 2, Giacomini 4, Grignani 2, Magnetti, Meneghini 7, Ricci, Tralli 2, Zoccolan 4. All. Virde A.

KANGAROOS: Barba 11, Bassan , Cazacu 4, Civera 11, Colticetti 6, Di Biccari 2, Fornaca 4, Gandolfo , Gonticini 15, Marreno 9, Ngompo 15, Tagliati 4 , All. Giachino A.