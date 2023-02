FIP Piemonte: da mercoledì il via alla Frecciarossa Final Eight 2023

Inizierà tra 24 ore circa la kermesse che assegnerà domenica 19 febbraio il secondo trofeo targato LBA della stagione. La Coppa Italia torna in terra piemontese dopo 11 anni: allora fu la Mens Sana Siena a portare a casa il titolo (poi revocato). Tanto è cambiato nel nostro basket, a partire dalle protagoniste. Testa di serie numero uno del tabellone l’Olimpia Milano, che affronterà domani, nella giornata inaugurale, la Leonessa Brescia dell’ex Amedeo Della Valle. Secondo match del mercoledì in cui si sfideranno due squadre molto divertenti da vedere: VL Pesaro e Openjobmetis Varese, pronostico molto difficile in questo caso. Nella giornata di giovedì toccherà alla Virtus Bologna dei vari Hackett, Teodosic, Belinelli e Scariolo affrontare la “nuova” Reyer Venezia orfana di coach Walter De Raffaele. Chiudiamo il programma dei quarti di finale con la sfida tra Aquila Basket Trento e la “nostra” Bertram Derthona Basket: la formazione bianconera che rappresenterà il nostro territorio nella manifestazione.

A lato vogliamo segnalare l’importante coinvolgimento con il dipartimento scolastico, con il settore minibasket e con il 3x3. Si giocherà anche sul campo centrale, ma soprattutto si respirerà un’aria di festa che ci auguriamo possa alimentare la passione di tutti i tesserati e portare tanti altri ragazzi e ragazze a giocare a pallacanestro.