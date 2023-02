Derthona Basket: vivi la Frecciarossa Final Eight con i Leoni!

Il Piemonte e il Derthona Basket, fil rouge di una regione che vive di passione. E di pallacanestro di alto livello. I Leoni, oggi, sono la massima espressione di un territorio. Quel territorio e la sua promozione che sono alla base dell’attività quotidiana del Club. Con la sua identità, la passione e l’ambizione di continuare a crescere ed essere protagonista. Anche alla Frecciarossa Final Eight 2023. In campo e fuori, con il sostegno di tutti quegli sponsor che, da tempo, seguono e sostengono la squadra e la Società.

Da questa commistione di ingredienti vincenti, è nata l’idea di promuovere il mondo bianconero anche al Pala Alpitour di Torino, durante tutti i giorni di gara. All’ingresso del palazzetto, infatti, è presente lo stand del Derthona Basket, in cui tifosi e appassionati potranno recarsi per acquistare i prodotti del merchandising della Bertram. Una vetrina bianconera su una manifestazione, la Final Eight, che renderà Torino la capitale della pallacanestro italiana da oggi fino a domenica 19 febbraio.