Cuneo Volley: fine settimana da urlo!

Un weekend da incorniciare, costellato di vittorie! Praticamente tutte le compagini Banca Alpi Marittime Cuneo scese in campo hanno vinto a punteggio pieno, dalle Under 19 , entrambe finaliste dei play off territoriali avendo battuto nelle rispettive semifinali le concorrenti monregalesi. L’ U17 Rossa capolista indiscussa e l’ U17 Bianca al 2° posto, passano direttamente alle semifinali territoriali, in attesa che le altre disputino i quarti.

L’ Under 15 dei coach Garino e Garro anch’essa prima della classe a +11 dalla seconda, vola in semifinale territoriale dopo l’ultima gara con i Dragons Dronero chiusa per 3-0. Buone prove anche per le tre compagini Under 13 impegnate domenica nel concentramento alla Morra.

Splendida prova della Serie D in trasferta a Novi Ligure, dove i ragazzi di coach Casale hanno saputo prendere in mano le redini del gioco e portare a casa una vittoria importante per la classifica e avvicinarsi così alle posizioni di metà classifica.

Lain casa del’Azimut Valsusa vince per 3-1 lo scontro diretto, lasciandosi così dietro di due punti i valsusini e avvicinandosi ad Asti e Artivolley, rispettivamente a +1 e +2: «Riprendiamo a fare punti in serie C dopo 4 gare in cui avevamo perso, ma dimostrando notevoli progressi e soprattutto, anche se non al meglio, abbiamo a disposizione tutti i ragazzi, pur dovendo centellinare le forze di Cavasin, Coppa e Chiaramello. – sestetto di partenza: Bisotto palleggio, Cavasin opposto, Coppa e Brugiafreddo centro, Parrini e Bianco schiacciatori; Quintani e Bonis Liberi - Nel primo set, dopo un avvio mediocre, riusciamo a coordinare alla perfezione muro e servizio, scavando un solco insormontabile che ci permette di chiudere con autorità con il parziale di 16-25. Secondo set arriviamo a più 5 con gli ingressi di Falco e Marino. Dopodiché ci facciamo rimontare con errori gratuiti, dovuti probabilmente a un calo mentale, ma recuperiamo il set e lo vinciamo ai vantaggi con tecnica e garra. La terza frazione, nonostante lo avessi preannunciato ai ragazzi, la giochiamo senza intensità e pur senza sfigurare, giustamente lo perdiamo; errore grave perché nel quarto gli avversari giustamente ci credono; difendono e battono forte, costringendoci a dare tutto per riuscire a vincere il set, dove il contributo di Marino e Peano è stato ottimo. In generale buona gara di tutti con Parrini decisivo in attacco e Brugiafreddo continuo in tutti i fondamentali. In settimana lavoreremo per portare al top Cavasin, Coppa e Chiaramello. Sabato la partita contro il Chisola sarà fondamentale; fare punti sia in questa che la prossima gara ci aiuterebbe a scavare il solco in classifica, permettendoci di concentrarci sul campionato di Under 19»- questo il commento tecnico diI prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Sabato 18 febbraio

Serie D • ore 18.00 - Ticino Group Volley Novara VS Bam Cuneo -> Novara

Serie C • ore 18.30 - Chisola Volley VS Bam Cuneo -> Candiolo