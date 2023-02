Avigliana Basket: la Promo passa contro Area Pro

A tratti spettacolare con momenti di bel gioco applaudito a piene mani dal pubblico presente: splendido l'assist volante di Ruffato per Lanzalotti che appoggia al volo a canestro; ma con tratti di gara dove la luce viene spenta in maniera preoccupante: 0-9 di break subìto a cavallo tra il primo ed il secondo parziale per un totale di oltre 6' di gioco senza muovere la retina. Questa la sintesi della partita di mercoledì contro il fanalino di coda dell'Area Pro Rivalta, mai vincitrice in campionato. Un calo di concentrazione, quest'ultimo, probabilmente dovuto alla scarsa caratura dell'avversario ma che in ottica playoff sicuramente non deve capitare, pena la vanificazione di tutto l'ottimo lavoro svolto sino ad oggi da capitan Pasquarella - oggi autore di una prova di solidità e sicurezza, volta a sopperire l'evanescenza di un Seck alle prese con qualche acciacco alla spalla destra - e compagni.

Superato il momento di difficoltà di cui sopra, che si concretizza nel 24-24 del 15' dopo aver dilapidato un vantaggio di 11 lunghezze all'8' di gioco, i padroni di casa ricominciano a macinare gioco e canestri, danno un controbreak di 10-1 in un paio di minuti e scappano via senza venir più impensieriti dagli avversari.

Al ritorno in campo dalla pausa lunga ampio spazio alle rotazioni dalla panchina per i biancoverdi, i quali concedono parecchio in area pitturata ma riescono a tenere i gialloblù a distanza grazie alla vivacità degli esterni, recuperando qualche buon pallone in difesa e lanciando il contropiede: a 3' di gioco dalla fine riescono ad andare anche sul +27, mollando poi nuovamente la presa solo negli attimi finali di gioco.