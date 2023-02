La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 pronta per il derby con Novara

A due settimane dalla sfida con Conegliano la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per un’altra delle partite più attese della stagione. Si tratta del derby con l’Igor Gorgonzola Novara. La gara, valida per la sesta giornata di ritorno, si giocherà domani, sabato 18 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 20.

Chieri e Novara si ritrovano a un mesetto dal quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa che il 25 gennaio ha visto le gaudenziane imporsi 3-1, con più di qualche rammarico in casa biancoblù per una partita giocata e combattuta soltanto nel terzo e quarto set. Nell’altro precedente stagionale, la gara d’andata del 13 novembre, Chieri aveva espugnano 0-3 il PalaIgor.

La squadra di Lavarini è fresce di qualificazione ai quarti della Champions’ League grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta mercoledì a spese del VakifBank. In campionato entrambe le compagini arrivano da una sconfitta e un turno a bocca asciutta, Novara a Bergamo (3-1), Chieri a Firenze (3-0). La classifica dice che quello che domani sarà uno scontro diretto per il quarto posto, al momento occupato da Novara (38 punti) proprio davanti a Chieri (36). In occasione di Chieri-Novara, Kaja Grobelna riceverà dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile il premio di MVP del campionato nel mese di gennaio. È proprio il capitano biancoblù a fare il punto e presentare il derby.

Kaja, nell’intervista post gara col Bisonte Firenze, hai detto che da quella sconfitta si poteva soltanto imparare. Qual è l’insegnamento che ha lasciato?

«La partita di Firenze ci ha confermato, ancora una volta, che in questo campionato non puoi permetterti di rallentare nemmeno dell’1%. Bisogna sempre spingere al massimo, indipendentemente dall’avversario che hai di fronte. Questa è la cosa più importante che dobbiamo imparare dall’ultima sconfitta. Bisogna sempre giocare con la stessa mentalità e metterla anche nel gioco, perché quando poi rallentiamo un po’ in battuta l’altra squadra riceve bene, ha la palla in mano, attacca bene, noi facciamo più fatica in difesa, poi anche in attacco… Insomma, è tutto un po’ collegato».

Veniamo al derby con Novara.

«Della partita che ci attende è superfluo dire che sarà difficilissima, perché sappiamo tutti che Novara è una squadra forte, reduce dalla vittoria in Champions con il VakifBank. Essere così vicini in classifica le motiverà perché sicuramente anche loro cercheranno punti contro di noi. Sono contenta che giocheremo in casa perché i nostri tifosi sono un giocatore in più per noi, mettono sempre tanta atmosfera nel palazzetto, questa è una cosa bellissima perché è un enorme aiuto. Sono sicura che sarà un’altra bella partita».

Domani ti verrà consegnato il premio di MVP di gennaio. I tuoi pensieri a riguardo?

«Questo premio mi ha chiaramente fatto molto piacere, perché gennaio è stato un mese tosto, con tante partite importanti. Ovvio che è una bella cosa ricevere un premio così per una giocatrice. Ma gennaio è volato via, ormai è il passato, adesso abbiamo altre partite importanti davanti a noi, e a questo punto mi auguro che i prossimi mesi siano buoni come lo è stato gennaio».