B1-F: Agil Igor Volley sfida Capannori

Dopo una bella vittoria e una settimana intensa è la volta di una nuova lunga trasferta. Per la 16esima giornata di campionato la serie B1 di Matteo Ingratta sarà ospite della Pallavolo Nottolini Capannori domani, sabato 18 febbraio, alle 21.

«La vittoria della settimana scorsa è stata un ottimo progresso e ci ha dato la carica per allenarci bene e per portare a casa altri buoni risultati, - dice Amélie Vighetto - nella partita di sabato a Lucca sicuramente daremo il meglio di noi stesse per portare a casa la partita oppure qualche punticino».

È stata una settimana intensa per le Igorine, con l’obiettivo di crescere giorno dopo giorno: «Sì, miglioriamo ogni giorno grazie all'impegno che ognuna di noi mette per sfruttare al meglio l'allenamento, per vincere il maggior numero di gare in U18 e B1. Grazie a questo campionato di livello riusciamo a migliorare e a crescere anche se le vittorie sono poche, ma sono molto qualificanti e ci aiutano a prepararci alle fasi finali dell’U18» prosegue.

Amélie è al primo anno in maglia Igor Agil grazie alla solida amicizia con In Volley Piemonte: «Questa esperienza qui mi sta dando molte soddisfazioni, sono in una squadra molto unita e forte con un ottimo staff tecnico che ci allena. Sicuramente insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni quest'anno nel giovanile. Forza Igor e forza Igorine!».