Derthona Basket: Luca Severini convocato in Nazionale

Si incontrano nuovamente le strade della Nazionale e della Bertram Derthona: Luca Severini è stato infatti selezionato dal CT Gianmarco Pozzecco per le ultime due gare di qualificazione alla FIBA World Cup 2023, manifestazione a cui gli Azzurri sono già qualificati.

L’Italbasket affronterà l’Ucraina a Livorno giovedì 23 febbraio alle ore 21, prima del trasferimento in Spagna per la gara in programma domenica 26 febbraio alle ore 18 a Caceres. A Luca vanno i complimenti e l’in bocca al lupo di tutto il Club per questa nuova convocazione in Azzurro.