Novipiù Monferrato basket attende Cremona

Nel ventiduesimo turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde la Novipiù Monferrato Basket torna sul parquet di casa per sfidare Vanoli Basket Cremona. La gara del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato è in programma domenica 19 febbraio con palla a due alle ore 18.

GLI AVVERSARI

Vanoli Cremona ha cambiato molto rispetto alla sfida del PalaRadi del Novembre scorso, ma si conferma una delle corazzate di questo campionato, stazionando stabilmente nelle zone nobili della classifica con 15 vittorie e 5 sconfitte in stagione. La regia della squadra di coach Demis Cavina è affidata all'ex casalese Davide Denegri e alla guardia Trevor Lacey, l'americano era assente nella sfida di andata a causa di un problema alla mano. I due palleggiatori sono molto interscambiabili tra di loro e con Lorenzo Caroti, che inizialmente dovrebbe restare fuori dal quintetto. Lo spot di 3 può essere occupato da Matteo Piccoli o da Mirza Alibegovic, entrambi giocatori esperti per la categoria, ma con caratteristiche diverse. Come ala forte partirà dal primo minuto Joseph Mobio e come centro il camerunense di formazione italiana Paul Eboua, che sta disputando una grande stagione. Nelle rotazioni dei lunghi l'ala Andrea Pecchia che è rientrato da circa due mesi in seguito alla rottura del legamento crociato e il lungo americano A.J. Pacher, arrivato due settimane fa per sostituire Jalen Cannon, che fino ad allora era il miglior marcatore della squadra con una media di 13.6 punti a partita.

La squadra di coach Stefano Comazzi ha cambiato molto in settimana, gli innesti della guardia americana Kodi Justice e dell'ala piccola Alvise Sarto, tornato a Casale dopo sei mesi a Treviso in Serie A, cambieranno con ogni probabilità il sistema di gioco dei rossoblu. A questo punto della stagione poco importa l'avversario a cui bisognerà tenere testa, Martinoni e compagni sono chiamati ad affrontare una gara gagliarda per sbloccare il digiuno che dura ormai da troppe settimane. Non sarà della partita Matteo Formenti ancora fermo ai box per un fastidio muscolare.

Alla partita di domenica sarà presente "Stella e Caliga", l’associazione senza scopo di lucro nata nel 2019 con l’obiettivo di sostenere la maglia nerostellata. I ragazzi del Settore Giovanile del Casale FBC sfileranno sul parquet all’intervallo, mentre sarà possibile acquistare il bracciale (IL) Casale Siamo Noi al prezzo di 5 euro presso lo stand ufficiale dell’associazione il cui ricavato andrà a supporto degli oltre 300 giovani tesserati per consentirgli di poter continuare a svolgere regolarmente l'attività sportiva nonostante le recenti difficoltà. Calcio & Basket si uniscono per rompere barriere e farsi promotori di messaggi costruttivi per la comunità. Perché potranno cambiare i colori, i modi per festeggiare un gol o un canestro da 3, ma alla fine l’unica cosa che conta davvero è che “(IL) Casale siamo noi”.

Gabriele Longo - Assistente Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica troveremo una Vanoli Cremona molto diversa rispetto a quella dell'andata: Lacey, Pecchia e Pacher hanno elevato ancor di più la qualità di un roster già di altissimo livello, che punterà a terminare la stagione più tardi possibile. Dal canto nostro è stata sicuramente una settimana di importanti cambiamenti e assestamenti, è arrivato Kodi, e Alvise ci ha dato la sensazione di non essersene mai andato. Conosciamo le caratteristiche di Cremona, una squadra molto concreta che equilibra forti regole difensive ad una varietà di soluzioni nello scacchiere tattico offensivo. Stiamo lavorando duramente in questi giorni per inserire al meglio i nostri due nuovi innesti preparando la partita di Cremona nel miglior modo possibile. Nelle ultime cinque partite di stagione regolare ci saranno tre incontri casalinghi: è inutile dire quanto avremo bisogno di un palazzetto ancora più caldo che ci supporti e trascini per 40 minuti».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì ore 17-19, sabato ore 10-12.30 e domenica 10-12.30 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.