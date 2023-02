Anche nel 2023 Tre Colli al fianco di Overall

Riconfermata la partnership dell’Azienda Tre Colli, della famiglia Persegona, con Overall. Una collaborazione che prosegue dal 2013 con il brand Tre Colli (main sponsor) e che proietta il Team verso nuovi traguardi.

Il Team Overall Tre Colli, dopo un 2022 che possiamo annoverare come una tra le più belle stagioni dell’attività (38 Top Ten), con il solo rammarico di una vittoria sfuggita più volte per un nulla (7 secondi posti e 5 terzi), volta pagina e inizia la nuova stagione agonistica in campo dilettantistico (la 36^) con orgoglio ed immutato entusiasmo. Il solito via vai di gente nuova che arriva, di vecchie conoscenze che terminano l’attività o vanno altrove e comunque,fedeli ai propri canoni espressi in questi anni riassunti in: tecnica, simpatia e passione, ci si prepara a lavorare per dare la possibilità a tanti giovani di mettersi in gioco in ambito sportivo quale anche insegnamento di vita. Il roster 2023 è un giusto mix tra esperienza e nuove energie, 15 elementi, dei quali 7 confermati e per gli altri 8 abbiamo 4 debuttanti al 1° anno di attività ed altri 4 con già qualche stagione di esperienza in categoria.

Il Team è pronto per una nuova sfida forte della considerazione acquisita nei confronti di fedeli sponsor, degli organizzatori delle più importanti gare sparse in tutto lo stivale e del calore di tanti suiveurs, a cui va il nostro più sportivo ringraziamento. Adesso come si dice in gergo…testa bassa e pedalare.

Un breve cenno sui programmi: solita attenzione alle opportunità di partecipare agli eventi di calendario di natura Regionale - Nazionale ed Internazionale, forti anche della considerazione guadagnata nell'ambiente, anche a seguito della 14^ posizione nel Ranking Nazionale, ma comunque anche attenzione a tutti i restanti aspetti organizzativi dell'attività sia praticata (quindi anche fuoristrada col gruppo MTB) che organizzata, e qui si inserisce a ragion veduta l'appuntamento di Novembre con il classico Cross di S. Martino (Coppa Piemonte del circuito ciclocrossistico).