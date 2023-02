L'Akronos Moncalieri ospita la capolista Schio

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 18 al PalaEinaudi contro il Famila Schio. Dopo la pausa per le Nazionali le Lunette accolgono quindi non solo le campionesse in carica, ma anche la capolista di questa stagione (19W-1L).

Al rientro dalla sosta il coach delle venete Dikaioulakos ritrova un gruppo diviso tra chi ha affrontato gli impegni con le rispettive nazionali e chi invece ha potuto recuperare un po’ di preziose energie. Su tutte: Giorgia Sottana, out nell’ultima giornata contro Brescia.

Difficile trovare una sorvegliata speciale tra le fila del Famila, vista la profondità ed esperienza del roster. Tra le italiane di sicuro Verona, Bestagno, Penna e appunto Sottana. Su sponda straniere, invece, c’è la solita Keys oltre a Mabrey e Gueyer che in coppia viaggiano a oltre 31 punti a partita.

Per Moncalieri non ci sono dubbi: Westbeld e Mitchell a dirigere l’orchestra, con la speranza che Reggiani, Landi e Katshitshi diano – come spesso successo in stagione – il loro contributo in entrambe le metà campo. Ancora in dubbio la presenza di capitan Giacomelli, reduce da oltre un mese di stop dopo l’infortunio alla gamba rimediato a inizio gennaio a Faenza. All'andata è finita 74-54 per Schio.

Palla a due alle 18 al PalaEinaudi di Moncalieri, accesso riservato ai soli addetti ai lavori. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitri: Salustri, Bettini, Praticò.