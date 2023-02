Avigliana Basket: la serie C cede nel finale a Langhe Roero

Onore delle armi per la C femminile dell'Avigliana Basket che si arrende a Langhe Roero solo al termine di una dura battaglia combattuta con il coltello tra i denti. Le biancoverdi dopo esser riuscite a stare avanti per larghi tratti della partita, si arrendono stremate solo negli ultimi 3' di gioco quando, già prive da inizio gara di capitan Lupo, perdono per via di un infortunio alla nuca Ciuti e vedono accomodarsi in panca Candela per raggiunto limite di falli.

Le padrone di casa giocano a tutta velocità per buona parte di gara, pagano qualcosa in area pitturata dove la sola Candela tiene su la baracca e Gorgitano lotta su ogni pallone; buone percentuali al tiro dalla media e lunga distanza permettono alle biancoverdi di stare attaccate alle avversarie e superarle nella parte centrale di gara.

Nel terzo periodo botta e risposta: le ospiti pressano a tutto campo ed operano un break di 0-6 che porta al sorpasso (30-33 al 27'); Avigliana rimane con la testa in partita, controbreak di 6-0 in chiusura di parziale ad opera di Vairo, Surra e Ciuti e testa ancora avanti all'ultimo mini riposo.

Nell'ultima frazione come detto la panchina si fa corta, la stanchezza si fa sentire, le energie cominciano a venir meno ed anche la precisione al tiro ne risente e le ospiti ne approfittano per portarsi sul +7 a 5' dalla fine; non bastano i viaggi in lunetta di Surra per ricucire lo strappo.

AVIGLIANA BASKET – LANGHE E ROERO 49-57

Parziali (11-13; 25-23; 40-39)

AVIGLIANA: Vairo 7, Souare, Lupo n.e., Grassino, Candela 4, Surra 14, Manuguerra 7, Ciuti 4, Coppola, Gorgitano 13. All. Durin. Ass. All. Spampinato.

CORNELIANO D'ALBA: Rivetto n.e., Bassano 6, Pionzo, Raffaeli 2, Maccagno, Bonetto 11, Mascarello 19, Messa, Giannotto 10, Bergese 7, Gotta. All. Alfero.

ARBITRO: Scavino di Torino.