Akronos Moncalieri: troppo forte la corazzata Schio per le Lunette

In una delle partite più proibitive per l’Akronos in questa stagione, il primo quarto lascerà sicuramente qualche buon ricordo a giocatrici, staff e tifosi. Dopo 10’ minuti combattuti contro le campionesse in carica, il Famila cambia però ritmo e sigilla 2 punti e vittoria già nel secondo quarto. In doppia cifra per Moncalieri: Reggiani, Westbeld, Katshitshi.

Schio parte alla grande con un 7-0 firmato Verona e Gueye, Moncalieri risponde con 6 punti in fila di un’ispiratissima Katshitshi. Le venete, come prevedibile, continuano ad attaccare, ma l’Akronos è ancora una volta bravissima a non perdere di vista le campionesse in carica. E con 3 triple in fila, due di Westbeld e una di Mitchell, l’Akronos impatta a quota 15 a 4’ dalla fine del primo quarto.

Una rubata di Mitchell con 2 punti rapidamente convertiti in contropiede regala il primo vantaggio della partita alle Lunette. Schio però con un’ispiratissima Howard ci mette poco a riportarsi in vantaggio. Westbeld e Trehub tengono a galla l’Akronos che dopo 10’ insegue di 5 punti sul 21-26.