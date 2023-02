Wash4Green Pinerolo: grande vittoria contro Perugia

La prima vittoria piena per la Wash4Green Pinerolo arriva nel match più importante della stagione. Le piemontesi non sbagliano l’appuntamento con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e, dopo una partenza un po’ contratta, vanno a prendersi una vittoria di squadra, concreta e con grande determinazione. I tre punti conquistati riaprono la corsa salvezza e portano Pinerolo a sole due lunghezze da Perugia ma con tre punti di vantaggio da Macerata. L’ottima prestazione di gruppo ha in Martyna Grajber il suo Mvp, 21 punti con percentuali incredibili. Nella metà campo ospite è Galkowska la migliore con 14 punti, seguita da Guerra (12).

1 SET. Parte bene Perugia subito aggressiva in attacco (2-4). Il primo tempo di Akrari vale il cambio palla ma Galkowska e Nwakalor piazzano il break del +4 (3-7). La centrale perugina allunga ancora e coach Marchiaro ferma il gioco (4-9). Pinerolo riparte con Ungureanu e Gray ma Galkowska a muro su Grajber difende il vantaggio (7-12). Le padrone di casa iniziano a macinare punti, Grajber mura e attacca poi Zago al servizio porta il punteggio sul 12-13. L’invasione ospite azzera le distanze e Grajber sigla il sorpasso (14-13). Si prosegue punto a punto e da entrambe le parti non si risparmiano colpi. Nel finale è battaglia aperta, Gardini piazza prima un pallonetto dietro il muro poi trova l’angolo del rettangolo rosa per il 24-22. Il punto della vittoria porta ancora la firma della banda perugina che chiude una diagonale stretta e si prende il primo set (23-25).

2 SET. Nel secondo parziale è la Wash4Green a partire con il piede giusto. Grajber e Ungureanu portano la squadra sul 9-3. Perugia conquista palla con un mani out di Guerra, Nwakalor mura Gray e ancora Guerra sigla il -3 (9-6). Marchiaro chiama time out e al rientro in campo è Prandi a riportare palla nella metà campo biancoblù. Zago sfrutta bene le mani del muro e Ungureanu dai nove metri incalza (14-9). Guerra prova a ricucire lo strappo ma Pinerolo è determinata a pareggiare i conti. Ungureanu in attacco lavora molto bene e Grajber non sbaglia il punto del 25-18.

3 SET. Anche nel terzo parziale le padrone di casa mettono subito le distanze. Gray a muro ferma prima Guerra poi Galkowska (8-5). Ungureanu in pipe gioca d’astuzia e Grajber passa in mezzo alle mani del muro (11-5). Bertini interrompe la corsa delle avversarie ma Pinerolo difende il vantaggio, complice qualche errore nella metà campo umbra (13-8). Le piemontesi mantengono la guida del gioco lavorando bene in ogni fondamentale. Nel finale Prandi si affida ad Akrari poi Perugia regala tre punti consecutivi e la Wash4Green si porta sul 2-1.

4 SET. Le padrone di casa riprendono dal finale di terzo set e salgono subito in cattedra. Grajber non sbaglia un colpo (5-1) e Akrari mette a terra il punto del 7-2. La Bartoccini non molla, Polder mura Ungureanu e poi in fast accorcia 9-7. Zago riporta palla nella propria metà campo e Grajber con un pallonetto millimetrico riporta le compagne a +7 (16-9). Il resto è un monologo biancoblù. Con grande determinazione Pinerolo porta a casa la vittoria (24-14).

Matteo Bertini Bartoccini-Fortinfissi Perugia: «Sapevamo che loro sono forti a muro, ne fanno tantissimi in contrattacco e noi ci siamo persi in un bicchier d’acqua. La gestione dei colpi non è stata buona, abbiamo tirato sempre dritto nelle mani del muro delle centrali che sono bravissime. Hanno fatto una grande partita e dal secondo set ci hanno messo sotto pressione in battuta. Hanno meritatamente vinto. Siamo mancati in ricezione e abbiamo perso di vista tutti riferimenti, abbiamo preso tanti mani out».

Martina Grajber Wash4Green Pinerolo MVP: «Sentivamo molto la pressione di questo match ma abbiamo lavorato molto bene e ci siamo prese una bella vittoria. La mia prima esperienza in Italia e mi trovo molto bene».

Michele Marchiaro Wash4Green Pinerolo: «Questa era una di quelle partite dove bisognava fare tutto bene, ci voleva cuore, intensità, calma e sangue freddo però ci voleva anche una bella prestazione tecnica e tattica. Il supporto del pubblico da noi è straordinario e il cuore ci permette di concentrarci meglio su alcune cose, tecniche e tattiche perché poi le partite si vincono su quegli aspetti. Siamo partiti emozionati ma la squadra ha reagito da grande gruppo e la partita ha girato dalla nostra parte. Soprattutto la fase break oggi è stata molto cattiva».

WASH4GREEN PINEROLO - BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA 3-1

(23/25, 25/18, 25/17, 25/14)

Wash4Green Pinerolo: Grajber 21, Prandi 2, Zago 17, Gray 11, Akrari 9, Ungureanu 11, Moro (L1), Bortoli. Non entrate: Bussoli, Carletti, Yiwen, Jones, Renieri, Gueli (L). All. Marchiaro.

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Polder 11, Gardini 9, Galkowska 14, Santos 2, Guerra 12, Nwakalor 10, Armini (L), Lazic 5, Provaroni, Avenia. Non entrate: Galic, Garcia, Passeri (L). All. Bertini.

Arbitri: Andrea Puecher, Andrea Clemente.

Note: 28’, 25’, 25’, 25’. Tot 103’

Mvp: Martyna Grajber.