B1-F: Agil Igor Volley passa al tie-break a Nottolini

Una grandissima battaglia, combattuta punto a punto nel tie break. Nella 16esima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley colleziona una nuova importantissima vittoria contro Pallavolo Nottolini: 2-3 il finale.

In campo ci sono Vighetto opposto e Cantoni in regia, Moroni e Bianchi C al centro, Sassolini e Bosso schiacciatori, Mangalagiu libero. I primi punti sono di Nottolini (2-0), le Igorine con pazienza impattano 7-7, poi Ingratta le richiama quando il tabellone indica 11-7. Dal 14-11 la squadra è brava a rimontare fino al 17 pari e comincia il primo confronto punto a punto. Sul 23-22 è pausa per casa che al rientro si fa sentire a muro per il 25-22.

Nel secondo set i primi punti sono Igor (0-2), la squadra si fa sentire a muro e sul 4-9 Nottolini chiama la pausa; bel parziale Igor per il 10-16 ed è di nuovo pausa per casa. Al rientro Nottolini ricuce il divario e pareggia 17-17. Le Igorine rimettono la freccia e un attacco out vale il 21-25.

Equilibrato il terzo set fino all’8-9 poi le Igorine siglano un parziale che vale il 9-14 ed è pausa per Nottolini; non cambia la musica, le atlete di Ingratta corrono sul 12-18 e il finale dice 14-25.

L’avvio di quarto set è tutto casalingo e sul 7-2 Ingratta richiama le sue. Le distanze si ampliano fino al 16-12, poi le Igorine danno il via alla rimova fino al 16 pari ed è di nuovo punto a punto con il finale a premiare le padrone di casa: 25-22.

Il quinto set è una battaglia interminabile con le due squadre distanti di un solo punto. Nottolini si spinge sul 13-11, ma le Igorine pareggiano 13-13 e lo fanno anche per il 14-14. Le padrone di casa hanno occasioni di palle set ma le Igorine sono brave a pareggiare sempre fino al sorpasso 17-18 che vale la grande vittoria 17-19.

Pallavolo Nottolini - Igor Agil Volley 2-3

Parziali (25-22; 21-25; 14-25; 25-22; 17-19)

Nottolini: Mariani 2, Trevisol 1, Bini 1, Grucka, Lunardi 4, Coselli 7, Castiglioni ne, Bruni 13, Salamida 6, Sgherza 13, Fatone 17, Sciabordi ne, Battellino (L). All. Capponi.

Igor: Pagliuca (L) ne, Sassolini V 8, Moroni 5, Bosso 18, Sassolini H ne, Nagy, Bianchi C 8, Brezza ne, Berra ne, Badalamenti ne, Vighetto 20, Mangalagiu (L), Cantoni 5, Bianchi G 13. All. Ingratta.