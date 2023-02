Torino Universitaria torna alla vittoria contro Derthona

Dopo due mesi e mezzo Torino Universitaria torna ad assaporare il gusto della vittoria. E lo fa contro un avversario in piena corsa per i playoff.

C'è tanto Conti (6) nel 9-2 che apre le ostilità. Il Derthona si muove con i tiri pesanti di Errica e Zonca e, sulla proposta di zona cussina, si tiene in scia sempre da tre con Baldi. Il 19-17 del 10’ è fissato da un 3/4 dalla lunetta di Pietra.

Al pareggio in di Tambwe, Torino Universitaria ribatte con Petitti, che vivacizza la manovra e finalizza per due volte in contropiede: 25-19 al 13'. La difesa ospite si fa più intensa e la rimonta ne è diretta conseguenza: di Errica, ancora una volta dall'arco, il contro-sorpasso sul 25-27. Nel testa a testa che porta al riposo, da segnalare 5 punti filati di Marangon: 34-33.

Il CUS si ripresenta a zona e più determinato: Matteo Porcella va due volte fino in fondo e il vantaggio interno arriva per tre volte a toccare il +7. Conti lo rivede con il 46-38 del 28'. Per tappare il buco il Derthona si affida alla zona press e alla 'mano' di Errica: 46-43 al 29'.

Lo spartiacque del match nei primi due minuti dell'ultimo quarto: Petitti castiga da tre una smagliatura della zona, poi assiste Bonadio, Matteo Porcella segna in acrobazia, Petitti e Conti non sbagliano dalla linea. Petitti è on fire e al 34' ci aggiunge il canestro del 57-47. A supportare tanto attacco, l'efficace protezione del canestro, che frutta rimbalzi in serie. Gli ospiti non mollano e si affidano al solito Errica, ma nei due minuti finali la superiore energia mentale del CUS, due preziosi rimbalzi offensivi di Loro e soprattutto altre due triple di Petitti riscrivono per due volte il massimo vantaggio biancoblù a +11.

TORINO UNIVERSITARIA - DERTHONA BASKETBALL LAB 64-52

Parziali (19-17, 34-22, 46-43)

CUS TORINO: Petitti 18, Conti 16, Akoua 4, Porcella M. 10, Marangon 5, Pietra 5, Bonadio 4, Tatsoptsa 2, Porcella An., Loro, Galliera Ricci n.e., Celada n.e. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

DERTHONA: Errica 19, Baldi 9, Farias 6, Tandia 5, Tambwe 4, Biaggini 3, Zonca 3, Armanino 2, Bellinaso 1, Lisini, Moro n.e. All Tosarelli.