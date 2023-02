Cascina Capello Chieri si arrende in casa contro A.F. Volley

Sabato sera al PalaGialdo di Chieri le girls del Cascina Capello affrontano nel big match del girone A l’A.F. Volley, terza forza del campionato e davanti di quattro lunghezze in classifica.

La partita è sentita, le tifoserie incitano le proprie beniamine sostenendole sin dalle prime fasi di gara, Caretto e compagne giocano un primo set favoloso, lasciando poco spazio alle avversarie. La frazione si chiude con il parziale di 25-22. Dal secondo set le cose cambiano, le avversarie modificano il loro sestetto iniziale, mettendo in difficoltà le chieresi e chiudendo il parziale sul 25-18 a loro favore.

Il terzo set è strepitoso, giocate spettacolari da entrambe le parti, con attacchi e difese sempre pronte. La tensione e il nervosismo in campo per la posta in palio sono alti e nessuna delle due squadre vuole mollare la presa, si arriva così al risultato di 28-28, ma due errori del Casina Capello permettono alle ospiti di chiudere il parziale sul 30-28. Il contraccolpo psicologico pesa sulle chieresi che soccombono con un triste 25-13 a favore delle avversarie senza una minima reazione.

Il commento di coach Piras: «È stata una gara dai due volti, avevamo iniziato bene ma come sempre i nostri fantasmi e le paure ci portano a fare ancora troppi errori, che in queste gare purtroppo costano cari!! Ora testa bassa e lavorare per continuare a credere nel nostro obiettivo finale!!».

Cascina Capello Chieri - A.F. Volley 1-3

Parziali (25/22, 15/25, 28/30, 13/25)