Oleggio Basketball: gli Squali sconfitti a Livorno

Sul parquet del PalaMacchia si conferma la legge della più forte ma gli Squali lottano e si arrendono solo alla sirena finale. Nella ventesima giornata di campionato l'Oleggio Magic Basket cede alla Pielle Livorno 87-66.

In campo per la Pielle ci sono Rubbini, Campori, Loschi, Lo Biondo e Lenti; per gli Squali Restelli, Maruca, Seck, Colussa e Ingrosso (capitan Giacomelli allo start dalla panchina per un infortunio al volto subito in settimana). Una tripla a testa dopo le prime due azioni (3-3), Restelli e Ingrosso siglano il 5-8, ma gli Squali spendono tre falli in un amen e sono vicini al bonus. Restelli e Loschi da tre e il tabellone indica 10-11. La prima pausa è di casa sul 12-13, parziale biancorosso che vale il 12-21 con la coppia di play Restelli/Buono. Pielle rientra e alla prima sirena è 19-21.

Buono nel traffico va per il 19-23, Almansi pareggia 23-23 ed è equilibrio fino al 28 pari: Rubbini fa gioco da tre punti per il 31-28, si accende Maruca che con due bombe delle sue fa chiamare la pausa alla Pielle (32-36). Colussa fa gioco da tre punti (35-40), ma poco dopo si deve sedere con quattro falli, Pielle in lunetta per il tiro in più e per i tecnici e il tabellone dice 41-40. Pielle avanti 46-40, Restelli preciso dalla lunetta, secondo finale 49-42.

Al rientro Lenti ne mette quattro in fila, il canestro degli Squali non ne vuole sapere e la Pielle allunga 57-42 (di mezzo la pausa di coach Nava). Parziale biancorosso con Maruca e Ingrosso (59-45), arrivano i primi punti di Introini (65-50), la terza sirena dice 67-54. Nell’ultimo quarto gli Squali sono bravi a continuare a lottare e la Pielle a gestire il divario. Giacomelli da tre per il 75-59; due triple di casa valgono l’81-59. Nei minuti finali spazio ai giovanissimi con punti di Ballarin e Palestra. L’ultima sirena decreta l’87-66.

Pielle Livorno - Oleggio Magic Basket 87-66

Parziali (19-21; 30-22; 18-12; 20-12)

Pielle: Rubbini 10, Cristofani, Dadomo 3, Paoli 1, Lo Biondo 4, Diuof 10, Loschi 26, Lenti 22, Di Sacco, Almansi 8, Okiljevic 2, Campori 1. All. Cardani.

Oleggio: Ingrosso 6, Giacomelli 5, Colussa 13, Restelli 13, Ballarin 3, Maruca 13, Palestra 2, Introini 2, Guardigli, Temporali, Seck 2, Buono 7. All. Nava.