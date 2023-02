Twirling: pioggia di medaglie per Eurogymnica a Cantalupa

Il tour de force è iniziato con un primo posto per due esordienti di belle speranze come Sofia Castelmaro e Matilde Occleppo , alla loro prima esperienza nella specialità freestyle, categoria Youth serie B e Junior Beginner. Anche Anastasia Ursu , nonostante qualche imprecisione, si è guadagnata il gradino più alto del podio svettando nella sua categoria.

Domenica 19 febbraio, nella stessa sede, il programma prevedeva lo svolgimento della prima prova delle Specialità Individuali di serie B e C. Ancora medaglie per Eurogymnica, grazie ad Alice Zara classificatasi al primo posto nella categoria Freestyle Senior C; qualche errore causato dalla troppa emotività ha invece sporcato la performance di Assunta D'Acri terminata nona nella categoria Freestyle Youth C, mentre Marta Cittadini nella stessa categoria ha portato a casa l'argento. A chiudere splendidamente un'intensa due giorni all'ombra del Tre Denti, ci ha pensato Camilla D'Acri che con una brillante prestazione nella categoria Cadetti Serie B, si è regalata un altro oro.

Liboria Regina, direttrice della sezione twirling di Eurogymnica e la fedele allenatrice in seconda Giulia Actis, possono finalmente iniziare a sorridere, dal momento che la ripresa degli allenamenti al Palalancia di Chivasso, permette finalmente di programmare l'attività in una struttura adeguata a questa disciplina sportiva, tanto spettacolare quanto esigente dal punto di vista tecnico.