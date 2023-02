Avigliana Basket: il recap del weekend sul settore giovanile

Un'altra vittoria tonda per l'Under 15 di Dal Sasso che rimarca però le amnesie difensive della sua squadra: «Non siamo mai concentrati in difesa, fatichiamo molto nela nostra metà campo... contro Rosta bisogna fare di più, sotto questo punto di vista». Rivoli scappa via subito, si porta sullo 0-7 ma poi i padroni di casa riescono prima ad impattare al 6' di gioco, e poi a superare gli avversari grazie al solito Bugnone straripante, ben assistito da Variglia (5 assist) e Milano (6 assist), oltre che all'attenta difesa di Sforza (10 punti conditi da 7 rubate e 8 rimbalzi). Prossimo appuntamento la trasferta a Ciriè e poi, la settimana successiva, il decisivo big match con la capoclassifica Rosta.

AVIGLIANA BASKET - DON BOSCO RIVOLI 100-70

Parziali (27-22; 56-38; 76-58)

Avigliana: Inches 4, Lucà 4, Milano 7, Miranda 2, Mascia 2, Sforza 10, Variglia 12, Colpo, Bugnone 45, Massola, Iovinella 14. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis.

Rivoli: D'Elia 6, Falletto 5, Fiorio 5, D'Onofrio 33, Novara, Nettis 6, Sertorio, Olivieri 12, Gelati, Goccione 3. All. Bonelli.

Arbitro: Dell'Arti di Torino.

Gli Allievi CSI di Ema Rizzo esce vincitore dal campo dell'Oratorio San Paolo al termine di una partita giocata sempre in crescendo: dopo l'equilibrio iniziale i biancoverdi strappano nel secondo parziale grazie alla verve di Castino e Pili e mettono in seria difficoltà i padroni di casa che non riusciranno più a riprendere in mano il gioco.

SAN PAOLO – AVIGLIANA BASKET 46-71

Parziali (21-21; 26-39; 40-55)

SAN PAOLO: Addamo 14, Di Costa 4, Florea, Fontana 4, Franco 15, Homuranu 2, Abate, Salso, Salvatore 4, Scagliotti, All. Cannì.

AVIGLIANA: Castino 29, Ogliero 8, Pili 26, Pugnani 4, Chen, Peracchiotti, Costanza 4, Rosi,

All Rizzo.

Con una splendida ultima frazione di gioco la Top Junior riesce a tornare da Venaria con un'altra bella vittoria al termine di una gara che l'ha vista inseguire per larga parte gli avversari. Dopo un primo quarto di sostanziale equilibrio, nella seconda frazione di gioco i padroni di casa prendono il largo passando a zona in difesa, scelta dolorosa per i Greens. Anche al ritorno dall'intervallo lungo la situazione non cambia, i biancoverdi giocano in maniera poco fluida in attacco e chiudono il parziale sotto di 11 lunghezze. Coach Rossino comanda una press a tutto campo, i ragazzi recuperano poco per volta il divario e riescono a dare il mini allungo decisivo proprio sul finale.

POLISPORTIVA VENARIA – AVIGLIANA BASKET 64-66

Parziali (13-13; 36-28; 51-40)

AVIGLIANA: Baldizzone, Di Carlo 8, Francone, Milani 20, Loiodice 7, Marabotto 9, Pasero, Ruffato 14, Schiafone, Truffa, Versace, Viotti 8. All. Rossino.

VENARIA: Ali 2, Casale, Ciuro 4, Catalano, Manfredi 21, Limone 13, Rocci, Tirella 18, Valente 6, Venturini, Di Renzo, Pastore. All. Dottorini. Ass. All. Cataldo.