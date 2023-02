Club76: tutti i risultati del fine settimana

Weekend di grandi emozioni quello appena trascorso per il Club76, a cominciare dal match di sabato sera, che ha visto le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli in Serie A1 vincere su Igor Gorgonzola Novara per 3-1, infiammando il PalaFenera di Chieri. E intanto in casa biancoblu fervono i preparativi per il 1 marzo, quando al Pala Gianni Asti di Torino (ex PalaRuffini), in Challenge Cup, le ragazze se la vedranno con le tedesche dello VfB Shul Thuringen.

Nel Campionato di Serie B2, le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno ceduto 1-3 in trasferta contro Uiv Sfre Pavia. Nonostante una bella prestazione contro la capoclassifica del campionato B2 femminile, le ragazze biancoblu non sono riuscite ad arrivare al tie break, per potersi giocare fino alla fine il match. Martedì sera al palazzetto di Pinerolo una nuova sfida contro Unionvolley. Sarà la prima semifinale per raggiungere il titolo provinciale del 5 marzo.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno perso 3-0 in trasferta a Canelli. Troppi errori e poca astuzia non hanno permesso alle ragazze di portare a casa la partita e di esprimere al meglio il proprio gioco. In Under 16 nei quarti di finale territoriale contro Busca la squadra ha vinto 3-0, in una partita di fatto a senso unico. Da sottolineare il rientro dopo quattro mesi di stop a causa di un intervento al tendine rotuleo della palleggiatrice Francesca Michero.

In Serie D il Playasti ha perso contro Lilliput Pallavolo per 3-0. Un match gestito non nel migliore dei modi dalle ragazze di coach Balzo, che non sono riuscite a dare identità al loro gioco. In Serie D GS Pino Volley ha vinto 1-3 contro Pramatton Mobili Fenusma. Soprattutto il servizio delle pinesi ha messo in grande difficoltà le avversarie, che hanno portato a casa 3 punti, importantissimi ai fini della classifica.

L'Under 13 Gold ha vinto in casa 3-0 contro Volley Roero. Una vittoria importante, che permette di giocare contro Canelli domenica prossima. In palio il primo posto nel girone.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 17 febbraio

• 1° Divisione F. C.T. Cun. Ast. Girone A: Libellula Volley GT vs Club76 Playasti 3-1

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: ASD Kolbe Azz vs GS Pino Volley 1-3

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Valsangone Volley 3-0

• 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs Valsusa Volley 0-3

Sabato 18 febbraio

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: PVB Cime Careddu Reale Mutua Bosca Piemonte vs Club76 Playasti 3-0

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Lilliput Pallavolo vs Club76 Playasti 3-0

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: Pramatton Mobili Fenusma vs GS Pino Volley 1-3

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Ottavi finale 1°/16° posto: Club76 Playasti Gold vs Cuneo Granda Volley 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Ottavi finale 1°/16° posto: L'Alba Volley Marcopolo vs Club76 Playasti Silver 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2010 vs Club76 Playasti 2011 3-2

Domenica 19 febbraio

• CT14F4 Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs VE.LA Volley Venaria 0-3

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast. Ottavi di finale 1°/16° posto: Club76 Playasti Regionale vs Volley Busca Arancio 3-0

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast. Girone 9°/16° posto: Club76 Playasti 2009 vs Mon.Vi.Bam Verde 1-3

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast. Girone 17°/23° posto: RS Volley Racconigi vs Club76 Playasti Silver 2-3

• Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone G : VBC Savigliano vs Club76 Playasti 2011 Bianca 2- 3

• Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2010 vs Volley Roero Autolavaggio Delfinetti 3-0

• Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone H: Volley Marene vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-0

SERIE B MASCHILE GIRONE A PERDE CONTRO ALBA

I ragazzi di coach Specchia cedono contro Pallavolo Alba per 0-3. Il Fenera Chieri76 non riesce a continuare la striscia positiva di risultati e incappa in una sconfitta senza appello. Troppi errori in campo che non hanno permesso al team di vincere la sfida. La prossima gara contro Zephyr Mulattieri sabato 25 febbraio alle 17.30 al PalaFenera.