Hockey: CUS Torino tricolore U21 indoor femminile

Tre su tre. Di più davvero non si poteva chiedere per questa stagione indoor alle ragazze del CUS Torino che, con la conquista del tricolore U21 femminile, bissano il successo di due settimane fa in Under 18, senza dimenticare la promozione della prima squadra in Elitè avvenuta appena sette giorni prima.

È lo scudetto femminile numero 6 per la società universitaria, il quarto indoor, il secondo consecutivo in questa categoria. Sicuramente il più sofferto. Già, perchè se anche in altre occasioni il risultato era rimasto in bilico fino al termine, mai una vittoria è arrivata dopo gli shoot out e grazie ad un pareggio ottenuto ad appena 4 secondi dal suono della sirena.

Andando con ordine, il successo nasce già in mattinata con la netta vittoria in semifinale contro il Città del Tricolore, netta più di quanto dica il risultato finale di 4-2 (reti di Chiara Di Bella, Eschoyez, Caffaratti e Sirchia). Poi la finale contro il CUS Pisa, che nell'altra semifinale si era imposto 6-5 sull'Hc Riva, già battuto due volte nel girone eliminatorio.