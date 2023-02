Derthona Basket - Next Gen Cup: da giovedì caccia alla Final Eight U19 Eccellenza

Al PalaMarchetti la squadra bianconera si presenterà in pole position per la qualificazione alla Final Eight della manifestazione organizzata da Legabasket e riservata alle formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A. Il privilegio è stato acquisito grazie al prezioso bottino di tre vittorie su tre accumulato nella prima tappa di Pesaro dello scorso novembre, dove i ragazzi allenati da Luca Ansaloni – ancora in lotta per un posto alla Finale Nazionale Under 19 Eccellenza e dentro la zona-playoff nel campionato senior della Serie C Gold piemontese – misero in fila Happy Casa Brindisi, Banco di Sardegna Sassari e UNAHOTELS Reggio Emilia per installarsi al primo posto del Girone A in compagnia della sola Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro. Un duo che, insieme alla Dolomiti Energia Trentino padrona di casa nella tappa prevista in contemporanea a Trento, rappresenta le uniche formazioni ancora imbattute della manifestazione.

Si avvicina a grandi falcate la seconda e ultima tappa della fase di qualificazione della Next Gen Cup per la Bertram Yachts Derthona Tortona . Mercoledì la partenza della spedizione giovanile in direzione Rovereto e da giovedì 23 febbraio via alla quattro giorni di gare fino a domenica 26 nella città della provincia trentina.

Il filotto ottenuto in terra marchigiana potrebbe permettere a capitan Zonca e compagni, rafforzati per l’occasione dall’unico prestito di Giacomo Zanetti dalla Vanoli Cremona, di rendere sufficiente anche una sola vittoria a Rovereto per assicurarsi un posto tra le prime quattro del raggruppamento e strappare il pass per la Final Eight in programma al PalaBarbuto di Napoli dal 10 al 12 aprile. Ma la giovane squadra tortonese andrà a caccia di più vittorie possibili per guadagnarsi una più favorevole testa di serie nell’evento conclusivo napoletano, organizzato in gare ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale per decretare la vincitrice dell’edizione 2022/23.

In Trentino si debutterà subito con lo scontro al vertice di giovedì mattina (ore 11:30) con la co-capolista Pesaro, cui seguirà il giorno dopo (ore 17:30) la sfida con la Pall. Trieste, terza forza del girone insieme alla Nutribullet Treviso, con cui si duellerà sabato (ore 13:30), prima della sfida della giornata finale (ore 13) in programma contro Varese Academy, una delle quattro formazioni dell’intera lista ancora ferme al palo come successi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul sito ufficiale di Legabasket.

Alla BLM Group Arena di Trento saranno invece di scena Germani Brescia (fresca di vittoria nella Final Eight di Coppa Italia dei “grandi”), Umana Reyer Venezia, Virtus Emil Banca Bologna, Givova Scafati, Tezenis Verona, EA7 Emporio Armani Milano e GeVi Napoli, oltre alla già citata padrona di casa Dolomiti Energia Trentino.