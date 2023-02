BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Ultimi scampoli di regular season per il Settore Giovanile di BEA Chieri, mentre tante squadre sono in pausa aspettando il via alle seconde fasi. Con una gara mai in discussione, l'U19 Silver conquista un'altra bella vittoria con New Basket Team e accede così alla Seconda Fase TOP con le migliori squadre del Piemonte. L'U15 Silver supera Basket Chieri nel derby collinare della sesta giornata di ritorno.

Ai Top Junior, dopo la vittoria della scorsa settimana, serve l'over time per decidere le sorti della partita con Volpiano. Al termine di un incontro sempre punto a punto, i Leopardi chiudono sotto di sole due lunghezze.

Nel fine settimana tutte le squadre del Settore Giovanile hanno assistito alle gare delle Final Eight di Coppa Italia LBA dalle tribune del Pala Alpitour di Torino.

U19 SILVER

NEW BASKET TEAM ASD - BEA CHIERI SSDRL 61-77

Parziali: 9-21, 27-46, 38-57

NEW BASKET: Vio 9, Rabino Bona 7, Bogdan 3, Hussein 8, Tosi 10, Davide 8, Gourroud 7, Simonelli (C) 9, Traverso, Marrone. All. Tiengo

BEA CHIERI: Bertoglio 9, Ricciardo 5, Bianco 5, Roccati 7, Gangi L. 8, Bergese 10, Virde 1, Lafiosca 16, Butera 6, Piersanti 4, Munafò 6. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

U15 SILVER

BASKET CHIERI - BEA CHIERI 33-46

Parziali: 4-10, 17-23, 24-30

BASKET CHIERI: Aimi 4, Vitega 6, D'Agostino 2, Rossi, Maranzana 2, Muratore, Piazzalunga 1, Caresio 4, Tarsitano 9, Modica Amore 1, Vellano 4, Montuoro

BEA CHIERI: Spennato, Cordero 2, Nicoletti 1, De Stefanis 8, Traversari 2, Da Rodda 11, Mastrocola, Giuranna 9, Di Carlo 13, Rullo.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI - BASKET VOLPIANO 54-56 DTS

Parziali: 14-13, 27-18, 34-38, 46-46

BEA CHIERI: Munafò 15, Piersanti 9, Consiglio, Barisone 19, Iannucci, Caridi, Giorcelli, Scialabba 1, Alò 9, All. Mussio, Ass. Percudani.