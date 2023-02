Reapers Torino pronti al primo kickoff della stagione, ed è subito derby!

Sabato 25 Febbraio inizia la stagione dei Reapers Torino guidati dal nuovo Head Coach Guido Cavallini: kickoff alle 21 presso il campo del Cus Torino (Via Milano 63 Grugliasco) contro i Giaguari Torino, per una stracittadina che si prospetta davvero competitiva.

«Iniziamo questa stagione affrontando una squadra in parte rinnovata con nuovi giocatori e dinamiche di gioco che ancora non conosciamo. Per noi è una novità, ma le sfide mi appassionano da sempre» spiega Guido Cavallini, Head Coach Reapers «Sabato ci aspetta un team giovane e talentuoso che negli ultimi anni è sempre arrivato alle fasi finali del nostro campionato. L’emotività del derby farà di certo la sua parte ma ho molta fiducia nei ragazzi e nel percorso che abbiamo intrapreso insieme da Settembre».

La squadra dei Reapers si è in parte rinnovata sia in attacco che in difesa rispetto alla precedente stagione con alla guida anche un nuovo Defensive Coordinator, Mauro Solmi.

«Quando ho accettato questa sfida insieme al mio stimato e caro amico Mauro non sapevo che stagione sarebbe stata qui a Torino, ma ero certo di quello che avrei potuto dare ai ragazzi» continua Cavallini «il Football Americano è uno sport davvero complicato, come peraltro il girone che ci attende. Incontreremo tre delle squadre che ambiscono a vincere la stagione e affronteremo ogni partita con grande serietà. A Torino ho trovato un gruppo molto unito con grande voglia di mettersi in gioco e di imparare. Ho voluto portare ai Reapers tutta la mia esperienza: nel corso del campionato incontreremo squadre forti e molto competitive ma sono certo che noi saremo un ostacolo duro da affrontare. Continueremo a crescere e migliorare match dopo match, con la volontà di offrire sana competizione e un bello spettacolo di Football Americano».

Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube Reaper Torino. Il pre-game sarà affidato alla band Anomalya con un concerto live dalle 20.15. Le cover rock metal intratterranno il pubblico anche per l’Half-time show tra il primo e il secondo tempo del match. I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.