BEA Chieri: la C Gold asfalta Biella

Venerdì 17 febbraio la Planet Smart City BEA Chieri ha ospitato al Pala Gialdo Teens Basket Biella. In un inedito venerdì sera, i Leopardi dimostrano la loro solidità e con una prova maiuscola conquistano altri due punti fondamentali nella corsa play-off, vendicando il brutto scivolone rimediato nella gara di andata.

Gara sempre in controllo per i chieresi, con Biella che fatica a entrare in partita e il vantaggio arancio-nero che scollina le venti lunghezze già nel primo quarto. Tanto spettacolo quindi per il folto pubblico accorso al Palasport di Strada San Silvestro, per un successo che lancia i Leopardi al prossimo, importante, scontro diretto in terra ligure con Next Step Academy Rapallo di sabato 25 febbraio.

LA GARA

Senza l’indisponibile Gile (oltre ai soliti Mosca e D’Arrigo, in panchina a onor di firma), Scalzo esordisce come capitano e coach Conti lo schiera alla palla a due con Molinario, Colli, Giacomelli e Drame. Coach Boschetti replica con Brusasca, Cena, Cerri, Maffeo e Zimonjic.

Colli apre con 2/2 da dietro l’arco e apre lo show balistico di serata (a fine gara saranno 5 triple a referto per lui, 14 in totale per la Planet Smart City), Cena penetra e trova il gioco da tre punti che dà l’unico pareggio di serata ai suoi. Da qui BEA non si guarda più in dietro: in un amen è +7 con Scalzo e Molinario (10-3) e coach Boschetti è costretto a fermare tutto. È l’inizio di una serata quasi perfetta, con una difesa solida e compatta che non lascia spazio alle iniziative ospiti che faticano tremendamente a trovare la via del canestro, e un attacco che gira alla perfezione, muovendo bene la palla arrivando spesso a costruire ottimi tiri.

Biella non riesce a realizzare per oltre 6 minuti, Scalzo sale in cattedra in attacco (miglior marcatore di serata con 20 punti). Giacomelli prima trova il taglio di Stiffi poi quello di Drame che schiaccia a due mani il sul 20-5 BEA. La prima frazione si chiude con 4 di Molinario che mandano le due squadre al primo break su un eloquente 30-5.

Biella è più concreta nel secondo quarto e si affida alle iniziative di Cena, ma continua a litigare con il ferro. La gara continua così a senso unico e i Leopardi danno spazio ad ampie rotazioni senza calare d’intensità. Tulumello recupera palloni in difesa, Colli continua a martellare da dietro l’arco e il risultato è il 53-16 dell’intervallo lungo.

Il Pala Gialdo risponde con entusiasmo alle scorribande degli Arancioni e dà la carica fino all’ultima sirena. Nella ripresa gli equilibri restano invariati, in un crescendo che porta 5 Leopardi a chiudere la gara in doppia cifra (Colli, Scalzo, Tulumello, Molinario e Drame). Il giovane Orsi, da poco uscito da un infortunio, si sblocca al tiro sul finale e trova un gioco da 4 punti con una tripla e un libero realizzato. Drame presidia l’area e mette il punto esclamativo con la stoppata spettacolare che fa esplodere ancora una volta il pubblico arancio-nero: 87-43 il finale.

IL COMMENTO

«Siamo molto soddisfatti della nostra gara, che si è rivelata una prova utile soprattutto in vista dello scontro diretto che ci attende la prossima settimana con Rapallo – commenta coach Franz Conti – Quest’anno abbiamo giocato quasi tutte le gare punto a punto, per la prima volta abbiamo potuto essere in testa dai primi istanti e gestire il vantaggio fino allo scadere, trovando minuti importanti per i più giovani e chi sta rientrando dagli infortuni. Anche grazie alle altre prove positive delle scorse settimane, il morale del gruppo è alto ed è quello giusto per affrontare questa seconda parte di campionato».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sabato prossimo, 25 febbraio, la Planet Smart City BEA torna in campo ospite di Next Step Basket Rapallo. Palla a due alle 21.15 al palazzetto di Chiavari (Genova).

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – TEENS BASKET BIELLA 87-43

Parziali: 30-5, 53-26, 73-26

BEA Chieri: Giacomelli 4, Orsi 4, Colli 15, Scalzo 20, Tulumello 11, Stiffi 6, Molinario 12, Drame 13, Tagliano 2, D’Arrigo. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

BIELLA: Brusasca 8, Lavino 3, Cardoso Pereira 9, Maffeo, Coppa, Cena 9,