Cuneo Volley: vittoria in trasferta per la serie C, cade la serie D a Novara

Fine settimana esclusivo per la Serie C e la Serie D, entrambe in trasferta. I primi portano a casa una vittoria piena dal campo di Candiolo contro il Chisola Volley, mettendo punti importanti da parte in classifica, in vista della parte finale della stagione, che non sarà facile, soprattutto per una compagine come quella cuneese, composta da giocatori Under 19 in un campionato dove molti sono giocatori esperti, che dopo una carriera (alcuni anche in serie A) ora per diletto si tengono in allenamento con serie minori. Sestetto di partenza: Bisotto palleggio, Cavasin opposto, Coppa e Brugiafreddo centro, Parrini e Chiaramello schiacciatori; Armando Libero.

Chisola Volley vs Banca Alpi Marittime Cuneo 0-3

Parziali (20-25, 21-25, 23-25)

«Pur non avendo fatto una prestazione complessivamente molto brillante, siamo riusciti ad accelerare in tutti i set in maniera tale da poter portare a casa la partita. Stiamo lavorando su delle situazioni di gioco più complicate rispetto a quelle che facevamo fino a tempo fa e questo nel breve periodo può essere leggermente penalizzante, ma speriamo possa agevolarci poi più avanti quando dovremo affrontare le partite importanti per la nostra stagione. Importante riuscire ad incrementare il margine sulla zona play out in vista del finale di stagione che mani al calendario per noi si complicherà. Arrivare ad affrontare le partite difficili con in tasca una maggior certezza di salvezza sicuramente ci permetterà di esprimerci al meglio» - questo il commento tecnico di coach Francesco Revelli.



I ragazzi di coach Casale, invece, sotto di 2 set a Novara in Serie D vincono il terzo, ma non riescono a portare il match al tie-break. Il giorno dopo, sempre nel novarese la compagine Under 17 ha preso parte alla II tappa maschile del Trofeo Bussinello a cui partecipavano, oltre a Cuneo, Pavic Volley, Colombo Genova, Monteleone, Pallavolo Gonzaga, Diavoli Power, Volley Parella Torino, Pallavolo Bologna e Vero Volley.