Overall Tre Colli: il 25 e 26 febbraio si riparte

Fervono gli ultimi preparativi per mettere a punto tutta la macchina organizzativa. Corridori, Direttori Sportivi, Meccanici. Già fatte le scelte di chi sarà al via: sabato 25 nella prestigiosa Coppa San Geo toccherà a Ponti, Daniel, Cavallo, Davarias, Giani e Gianello agli ordini del DS Francesco Baldi mentre per il circuito di La Torre di Fucecchio oltre agli ultimi tre in precedenza elencati toccherà a Morello, Belloni L., Belloni M., Antonetti, Sasso con i DS Luciano Gori e Linda Subbrero.

Nonostante i 36 anni di attività, per Massimo Subbrero coordinatore del Team, la prima gara di stagione è sempre un'emozione che si rinnova insieme alla soddisfazione di poter mettere alla prova, con non pochi sacrifici, 15 giovani che tante speranze pongono nella straordinaria, quanto difficile e complicata, disciplina sportiva quale il ciclismo. In bocca al lupo Overall!