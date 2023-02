Giaguari Torino: stagione che parte subito col botto, derby con i Reapers

I Giaguari si affacciano alla nuova stagione con alcune novità sia in campo che in panchina. Salutato il defensive coordinator Brian Michitti che, al termine della stagione Under 18, si è trasferito a Parma per guidare i Panthers in IFL, i Giaguari hanno ingaggiato un nuovo defensive coordinator in Jim Nendel , americano con diverse esperienze in Europa, che cercherà di portare una ventata di novità ad un reparto difensivo che è sempre stato il punto forte della squadra torinese. Assieme a Nendel sono arrivati anche Marco Paganucci , un coach di notevole esperienza in Italia, per gli Special Team, e Francesco Cugusi , che ha attraversato il Po passando dai Reapers ai Giaguari per allenare la linea offensiva dei felini.

Anche in campo le novità non mancano: il quarterback Nicholas Dalmasso ed il ricevitore Andrea Serra disputeranno la prossima lega europea con i Seamen Milano, per cui non saranno a disposizione del riconfermato head coach Jim Harper. In cabina di regia battaglieranno per il posto da titolare il giovane Riccardo Duranti, che lo scorso anno fece vedere buone cose quando venne impiegato in campo, ed il veterano di mille battaglie Andrea Morelli, che può garantire una certa continuità di rendimento.

Per quanto riguarda il parco ricevitori, dietro ai tre veterani Salsa, Ruffinatto e Ferraris, un manipolo di giovani, alcuni dei quali provenienti dalla Under 18, cercheranno di dare il loro meglio per entrare stabilmente nella rotazione titolare. A portare palla sono arrivati Marco Garetto, anche lui, come Cugusi, proveniente dai Reapers, mentre dall’altra squadra della provincia, i Blitz Balangero, arriva Filippo Finali, running back e ritornatore che ha fatto vedere delle ottime cose anche con la nazionale Under 19 all’Europeo di categoria della scorsa estate. Entrambi rimpolperanno il reparto runningback assieme a Ghio, che rientra da un infortunio che lo ha lasciato fermo ai box per tutta la scorsa stagione.