Derthona Basket: a Bologna insieme ai Leoni

Riparte con una grande sfida la Serie A 2022/23 della Bertram Derthona, che sarà di scena alla Virtus Segafredo Arena domenica 5 marzo alle ore 20 per affrontare la Virtus Segafredo Bologna. La squadra allenata da Sergio Scariolo, avversaria dei Leoni anche nella semifinale della Frecciarossa Final Eight 2023, è attualmente vicecapolista del torneo, appaiata all’EA7 Emporio Armani Milano.

Come accaduto per tutte le trasferte della stagione, anche per questa gara la Società mette a disposizione di tutti coloro che fossero interessati il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto. Il costo del pullman è di 30 euro, a cui si aggiungono 10 euro per il biglietto per la partita. Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 10 di giovedì 2 marzo. La partenza è fissata dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 15.45 di domenica 5 marzo.

Per ogni informazione e per riservare il proprio posto sul pullman, i tifosi possono recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.