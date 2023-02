Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

U14 Ecc territoriale e U18 qualificate per quarti di finale!

Entrambe con il biglietto per partecipare ai quarti di finale territoriale. Un bel week end per l’Under 14 Eccellenza Territoriale e l’Under 18: la prima ha vinto la gara secca contro Novi 3-0 (25-11; 25-13; 25-6) e giocherà contro Valsesia i quarti con andata e ritorno. Per la squadra di Ingratta bissata la vittoria di andata con Gaglianico per 3-0 (25-7; 25-9; 25-8). Quarti di finale con Gavi sempre andata e ritorno.

U13 Ecc territoriale, vittoria a Omegna

Vittoria per le Igorine nel campionato di Eccellenza territoriale. L’Under 13 Blu vince 0-3 (22-25; 15-25; 19-25) a casa di Omegna. “È stata per larghi tratti una bella partita, brave noi e anche le avversarie” dice l’allenatore.

U13, due sfide in un week end

Doppio appuntamento per le Igorine di Gianni Zanelli. L’Under 13 Azzurra, inserita nel girone B, ha perso al tie break conquistando comunque un punto contro Biella 2-3 (16-25; 25-22; 25-13; 19-25; 11-15) e ha poi vinto 3-0 con Bellinzago (25-18; 25-10; 25-11).

“Contro Biella, prima in classifica, è stata comunque una bella partita, peccato per il primo set perso, poi abbiamo lottato; bene la vittoria con Bellinzago” dice l’allenatore. Manca una sola partita per finire la prima fase.

U12 4x4

Continuano gli appuntamenti per le tre formazioni impegnate nel campionato 4x4. Fra le mura di casa del PalaAgil si sono affrontate le formazioni Azzurra e Bianca della San Rocco Novara e New Volley Ticino Quattro.

Serie C, sconfitta a Cigliano

Sconfitta per le Igorine di Barbara Medici a casa di Cigliano. La partita finisce (25-21; 25-18; 25-10) con i primi due set lottati combattuti.