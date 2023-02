College Basketball e Hedessent insieme per il benessere e la crescita dei giovani

Presso la sede di Hedessent, la nuova divisione alimentare di Flavourart srl dedicata al mondo food B2B, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di una nuova partnership sportiva con College Basketball, società di pallacanestro con sede a Borgomanero, che tuttavia opera nell’intera provincia di Novara, andando anche oltre confine grazie ai suoi progetti internazionali.

Forte dell’esperienza di oltre 30 anni maturata nel mondo degli aromi, Hedessent unisce alla qualità della produzione, la flessibilità e la dinamicità di un’azienda indipendente, rapida nelle risposte e creativa nelle soluzioni. Know-how, ricerca, tecnologia, ma soprattutto tanto entusiasmo, voglia di confrontarsi e di migliorarsi, questa è Hedessent.

I valori che ispirano l’Azienda sono gli stessi che guidano College Basketball, Club sempre più in crescita che mette al centro del proprio progetto i giovani, allargando quotidianamente i propri orizzonti per cercare spunti di confronto e miglioramento. Presenti al tavolo per College Basketball il presidente Luca Negri e il Direttore Generale Federico Ferrari; per Hedessent il fondatore Massimiliano Mancini.

Massimiliano Mancini, facendo gli onori di casa, ha aperto la conferenza stampa: «Siamo davvero lieti di poter nuovamente essere al fianco di College Basketball, questa volta in una “veste” diversa, con il brand Hedessent, che già dal nome evoca l’“edonismo”, il piacere delle “cose belle”. Come la vera essenza dello sport, il piacere e la bellezza di una squadra che persegue gli stessi valori e condivide sforzi e vittorie. Anche noi, come parte del team, vogliamo sostenere College Basketball in un continuo percorso di crescita verso il successo».

È poi toccato al presidente di College Basketball intervenire: «Siamo felici che un’azienda del territorio abbia deciso di supportare il nostro progetto - le parole di Luca Negri. Questo è un ritorno, perché lo sponsor della ripartenza per College Basketball fu FlavourArt, che diede l’opportunità al nostro Club di investire sui giovani e ripartire. Oggi ripartiamo assieme, ma da un gradino superiore, con la volontà di fare ancora meglio».

Federico Ferrari, DG di College Basketball, ha poi concluso: «Il lavoro sul settore giovanile necessita pazienza, i risultati arrivano con il tempo e già in passato con Massimiliano ci siamo tolti grandi soddisfazioni. L’accordo di oggi ci proietta ad uno step successivo, che accresce il nostro senso di responsabilità: vogliamo fare meglio e continuare la nostra crescita. Avere alle spalle aziende come Hedessent non può che essere uno stimolo. Concludo ringraziando Massimiliano perché mi ha confidato di voler accrescere il benessere del territorio e, in ambito sportivo, College Basketball è stata individuata come veicolo di questo progetto».