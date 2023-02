La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 domina a Suhl

Il primo passo verso le finali della CEV Challenge Cup è compiuto. Nella semifinale d’andata la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si impone 0-3 a Suhl centrando la sua nona vittoria in altrettante partite giocate nella manifestazione. Mercoledì 1 marzo (ore 20), al Pala Gianni Asti di Torino, basteranno due set per qualificarsi alla doppia finale contro le serbe dello Stara Pazova o le rumene del Lugoj.

Il successo delle biancoblù in Germania è più sudato di quanto potrebbero far pensare il risultato e i parziali dei tre set vinti tutti a 17. Il Suhl ha confermato la sua spiccata attitudine difensiva lottando pallone su pallone per lunghi tratti del match senza regalare nulla a Chieri, mollando un po’ la presa soltanto nei finali.

In campo con la diagonale Bosio-Grobelna, la coppia centrale Mazzaro-Weitze, Cazaute e Rozanski in banda, Spirito libero, le ragazze di Bregoli sono partite fortissimo nel primo set trovandosi a condurre 5-12 (fast di Mazzaro), per subire il ritorno della padrone di casa a 13-14, e allungare di nuovo nel finale fino al 17-25 di Grobelna.

Nel secondo set le chieresi hanno quasi sempre condotto di un’incollatura, ma il punteggio è rimasto in bilico fino al 17-18, quando con un parziale di 0-7 la frazione si è di nuovo chiusa 17-25.

Il terzo set è stato quello dall’andamento più lineare, con le biancoblù subito avanti e sempre in controllo: 4-8, 7-11, 9-15, 11-19, 14-22. Ottenuta la prima palla match con Rozanski (15-24), Chieri ha infine fatto scendere i titoli di coda al terzo tentativo con Grobelna (17-25). Migliori realizzatrici dell’incontro Grobelna e Cazaute con 15 e 14 punti, mentre nel Suhl spiccano i 12 punti di Brown.

«È stato bellissimo tornare a giocare qui, e sono davvero felice per come abbiamo interpretato la partita», il commento a caldo della centrale tedesca Camilla Weitzel.

VFB SUHL THURINGEN - REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3

Parziali (17-25; 17-25; 17-25)

VFB SUHL THURINGEN: Ewert, Harbin 5, Delic 1, Kutlesic 5, Brown 12, Fidon 7; Bamba (L); Liu 1, Hodanova 3, Kindermann 4. N. e. Laakonen. All. Hollosy; 2° Schweser.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 15, Weitzel 7, Mazzaro 8, Cazaute 14, Rozanski 9; Spirito (L); Morello, Storck. N. e. Butler, Kone, Villani, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

NOTE: durata set: 22′, 28′, 21′. Errori in battuta: 4-6. Ace: 3-9. Ricezione positiva: 34%-29%. Ricezione perfetta: 21%-16%. Positività in attacco: 38%-45%. Errori in attacco: 10-6. Muri vincenti: 6-9.